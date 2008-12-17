По вкусу ленивые пельмени не отличаются от обычных. Они так же как и ...

Основа блюда – лук репчатый, смешанный с самыми простыми продуктами. Для приготовления ...

Ми створили добірку найбільш визначних і незвичайних архітектурних б...

Особенно быстро съедаются на моём праздничном столе закуски из сельди. Без них вообще ни...

помидоры - 4 шт. (700 гр.) огурцы - 4 шт. (400 гр.) лук фиолетовый - 1 шт. слад...