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Сытного второго блюда из фарша с капустой

Среда, 14 Июня 2023 г. 06:50 + в цитатник
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Добро пожаловать на сайт, где мы рады предложить вам замечательный рецепт тушеной капусты с фаршем и помидорами. Это прекрасный выбор для тех, кто стремится приготовить сытное и ароматное блюдо для обеда или ужина. Вам понадобятся свежая капуста, куриной фарш, лук, морковь, помидоры и немного острого перца чили для добавления остроты блюду. Сбалансированное сочетание овощей и фарша делает этот рецепт идеальным для питательного и вкусного ужина всей семьи. Капуста тушится с помидорами и перцем чили, что обеспечивает нежность и сочность капусты, а вместе с куриной фаршем вы получите сытное и оригинальное блюдо.

свежая капуста — 1,5 кг.
фарш — 400 грамм
репчатый лук — 1 штука
морковь — 1 штука
свежие помидоры — 200 грамм
перец чили — 1 штука
растительное масло
соль по вкусу
зелень укропа для подачи

Видио рецепт
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слова и фото автора

источник
Рубрики:  овощи
фарш


Процитировано 4 раз
Понравилось: 4 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Среда, 14 Июня 2023 г. 17:25 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 14 Июня 2023 г. 20:52 (ссылка)
lyplared,

1 56 (480x480, 166Kb)
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 15 Июня 2023 г. 09:09 (ссылка)
БлагоДарю
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 15 Июня 2023 г. 09:37 (ссылка)
Mjja,
874211df6e9fb6b6ae86a0a9c108b3265e0ed4274217246 (400x180, 50Kb)
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