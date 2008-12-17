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Написано: 165669


Кедровка, кедровая настойка на водке

Суббота, 03 Июня 2023 г. 06:41 + в цитатник
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Кедровая настойка на водке или на спирту всегда была излюбленным напитком не только жителей Сибири, где растут нужные для добывания орешков деревья, но и на всей остальной территории нашей необъятной родины. Делать кедровку не сложно, но лучше соблюдать технологию – как минимум с точки зрения подготовки кедровых орехов. Если вы их не сами собирали, не забудьте их тщательно промыть.

200 гр. кедровых орехов в скорлупе
0,75 л водки
50 гр. темного коричневого сахара
50 мл. питьевой воды

Для приготовления кедровки замочите орехи в большом количестве воды комнатной температуры на 1 ч. Затем промойте и откиньте на дуршлаг. Дайте полностью обсохнуть.
Разогрейте духовку до t 250° С. в течение 20 минут и выключите. Застелите противень пергаментом, распределите кедровые орехи тонким слоем. Поставьте в духовку на 5–7 мин.
Ссыпьте горячие орехи в банку, сразу залейте водкой. Пока смесь остывает, сварите сироп из сахара и питьевой воды – нужно, чтобы сахар просто растворился. Влейте горячий сироп в банку с водкой и орехами, снова остудите.
Закройте, поставьте в темное место на 1 месяц. Процедите через сложенную в 6–8 слоев марлю или фильтр для кофе перед подачей.
PS: если небольшую часть орехов для кедровки расколоть перед закладкой в алкоголь, аромат настойки будет сильнее, но на поверхности образуются масляные пятна. Их можно аккуратно снять ложкой – ну или забыть про такую ерунду и просто не замечать.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  напитки


Процитировано 11 раз
Понравилось: 9 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 03 Июня 2023 г. 13:44 (ссылка)
Спасибо, ЛИЛЯ!
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Воскресенье, 04 Июня 2023 г. 07:24 (ссылка)
Благодарю!
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 04 Июня 2023 г. 07:29 (ссылка)
БлагоДарю.
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 04 Июня 2023 г. 07:36 (ссылка)
lyplared, Юрий_Дуданов, Mjja,
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