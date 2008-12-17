Кедровая настойка на водке или на спирту всегда была излюбленным напитком не только жителей Сибири, где растут нужные для добывания орешков деревья, но и на всей остальной территории нашей необъятной родины. Делать кедровку не сложно, но лучше соблюдать технологию – как минимум с точки зрения подготовки кедровых орехов. Если вы их не сами собирали, не забудьте их тщательно промыть.

200 гр. кедровых орехов в скорлупе0,75 л водки50 гр. темного коричневого сахара50 мл. питьевой водыДля приготовления кедровки замочите орехи в большом количестве воды комнатной температуры на 1 ч. Затем промойте и откиньте на дуршлаг. Дайте полностью обсохнуть.Разогрейте духовку до t 250° С. в течение 20 минут и выключите. Застелите противень пергаментом, распределите кедровые орехи тонким слоем. Поставьте в духовку на 5–7 мин.Ссыпьте горячие орехи в банку, сразу залейте водкой. Пока смесь остывает, сварите сироп из сахара и питьевой воды – нужно, чтобы сахар просто растворился. Влейте горячий сироп в банку с водкой и орехами, снова остудите.Закройте, поставьте в темное место на 1 месяц. Процедите через сложенную в 6–8 слоев марлю или фильтр для кофе перед подачей.PS: если небольшую часть орехов для кедровки расколоть перед закладкой в алкоголь, аромат настойки будет сильнее, но на поверхности образуются масляные пятна. Их можно аккуратно снять ложкой – ну или забыть про такую ерунду и просто не замечать.слова и фото автора