Особенно быстро съедаются на моём праздничном столе закуски из сельди. Без них вообще ни...Летний салат с орехами по-грузински - (0)
помидоры - 4 шт. (700 гр.) огурцы - 4 шт. (400 гр.) лук фиолетовый - 1 шт. слад...Теперь соду добавляю не только в выпечку, но и в фарш: получаются супер-сочные котлеты! - (0)
Благодаря добавлению в фарш пищевой соды котлеты получаются самыми нежными. Небольшое до...5 литров вкуснейшего кваса за одну ночь! - (2)
.Потрясные чуду с тыквой! - (0)
Чуду с тыквой Чуду с тыквой - вкусные и оригинальные лепешки на основе п...
|
Куриные бедрышки под сырной шубкой очень быстро и просто
|Рубрики:
|птица
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]