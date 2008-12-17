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Написано: 165669


Куриные бедрышки под сырной шубкой очень быстро и просто

Четверг, 01 Июня 2023 г. 06:57 + в цитатник




Куриные бедрышки под сырной шубкой запеченные в духовке – любимый рецепт сочной курочки с сыром. Это блюдо прекрасно подойдет на праздник и просто семейный ужин.

куриное бедро - 500-600 гр.
сыр полутвердый - 150 гр.
сартофель 1 кг.
майонез - 4 ст.лож.
чеснок - 1 зубчик
соль и перец по вкусу
специи (базлик, перец красный острый,прованские травы) - по 1/2 ч.лож.
лимон - 1 шт.
зелень по вкусу

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слова и фото автора

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Рубрики:  птица


Процитировано 14 раз
Понравилось: 10 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Четверг, 01 Июня 2023 г. 12:22 (ссылка)
Спасибо
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 01 Июня 2023 г. 20:55 (ссылка)
lyplared,
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