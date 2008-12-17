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Написано: 165514


Шикарный торт «Дуэт» (без выпечки)

Понедельник, 29 Мая 2023 г. 07:00 + в цитатник
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Сегодня поделюсь с вами рецептом домашнего торта «Дуэт». Торт получается просто шикарный. Черно-белый в разрезе с насыщенным кокосовым вкусом. Готовить торт проще простого, но нужно запастись терпением и дождаться, когда торт пропитается.

печенье шоколадное «OREO» – 450 гр.
молоко – 500 мл.
сахар – 200 гр.
желтки яичные – 2 шт.
мука – 2 ст. л.
крахмал картофельный – 2 ст. л.
кокосовая стружка – 100 гр.
сливочное масло – 250 гр.
ванильный сахар – 5 г
для украшения:
конфеты («Франческа» или «Рафаэлло») – 8 шт.

1.Готовим крем: смешиваем желтки с сахаром.
2.Добавляем 0,5 стакана молока, муку и крахмал. Взбиваем миксером до однородности.
3.Молоко доводим до кипения и постоянно помешивая добавляем приготовленную массу. Варим крем помешивая венчиком пока он не загустеет. Оставим крем остыть.
4.Размягченное сливочное масло взбиваем миксером, постепенно добавляем к нему остывший крем. Должна получиться пышная масса.
5.Вмешиваем в крем кокосовую стружку (4 ст. л. оставляем для обсыпки торта).
6.Дно формы смазываем кремом (можно использовать кулинарное кольцо). Чередуем слои печенья с кремом. Верхним слоем должен быть крем.
7.Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь.
8.Украшаем верх торта и бока кокосовой стружкой. Для украшения я еще использовала конфеты (можно брать «Франческа» или «Рафаэлло», но это совсем необязательно).
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слова и фото автора

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Рубрики:  дессерты/сладости


Процитировано 10 раз
Понравилось: 7 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 29 Мая 2023 г. 14:05 (ссылка)
спасибо
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 29 Мая 2023 г. 21:17 (ссылка)
lyplared,
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Вторник, 30 Мая 2023 г. 14:48 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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