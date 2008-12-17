Чуду с тыквой Чуду с тыквой - вкусные и оригинальные лепешки на основе п...

Уже много раз кулинарные блогеры затрагивали тему рецепта подливы из советского общепита...

Крабовые палочки не режу в обычный салат, а кладу в банки и мариную, как настоящую рыбу!...

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- 600 гр. молодых кабачков - 150 гр. сыра - 1 крупный помидор - пучок зелени (любой - петру...