Записи Друзья Комментарии
Лилёша
Аватар Лилёша

 -Метки

австрийская кухня азербайджанская кухня азиатская кухня американская кухня английская кухня арабская кухня армянская кухня белорусская кухня бельгийская кухня болгарская кухня британская кухня венгерская кухня вьетнамская кухня греческая кухня грузинская кухня датская кухня еврейская кухня израильская кухня индийская кухня ирландская кухня испанская кухня итальянская кухня казахская кухня канадская кухня картофель китайская кухня корейская кухня литовская кухня малазийская кухня мароканская кухня марокканская кухня мексиканская кухня молдавская кухня немецкая кухня персидская кухня польская кухня румынская кухня русская кухня средиземноморская кухня тайландская кухня татарская кухня турецкая кухня тыквa тыква узбекская кухня украинская кухня французская кухня чешская кухня шведская кухня яблоки японская кухня

 -Цитатник

Легендарная подлива из СССР: Самый простой и правильный рецепт - (0)

Уже много раз кулинарные блогеры затрагивали тему рецепта подливы из советского общепита...

Необычные крабовые палочки - маринованные в банке (по-вкусу как дорогая рыба)! - (0)

Крабовые палочки не режу в обычный салат, а кладу в банки и мариную, как настоящую рыбу!...

Очередные глюки на Лиру, как оказалось, требуют просто подтверждения почтового адреса. - (0)

Для тех, кто еще не разобрался с почтовыми уведомлениями. Ничего нового. Просто заходим в...

Шикарный рецепт из кабачков - (0)

- 600 гр. молодых кабачков - 150 гр. сыра - 1 крупный помидор - пучок зелени (любой - петру...

16 вопросов по поводу войны России с Украиной... - (0)

***** "Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чтобы их иллюзии были разр...

 -Рубрики

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Шарики Шарики
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Старые кнопки дневника на Li.ruСлучайно нашел, сделано 6 лет назад, кнопки для установки на свой сайт.

 -

Быстрый переход по страницам блога Лилёша:

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лилёша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.12.2008
Записей: 40539
Комментариев: 72870
Написано: 165437


Рыбный салат с минтаем

Суббота, 27 Мая 2023 г. 07:04 + в цитатник




Простой рецепт очень вкусного рыбного салата из минтая на любой праздничный стол.

рыба - минтай
репчатый лук
морковь
растительное масло
соль
перец
уксус 6%

Подробности приготовления смотреть в видио.
0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

слова и фото автора

источник
Рубрики:  салаты


Процитировано 5 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

lyplared   обратиться по имени Суббота, 27 Мая 2023 г. 15:16 (ссылка)
спасибо
Ответить С цитатой В цитатник
Лилёша   обратиться по имени Суббота, 27 Мая 2023 г. 20:24 (ссылка)
lyplared,
288326441 (600x471, 255Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Юрий_Дуданов   обратиться по имени Воскресенье, 28 Мая 2023 г. 06:40 (ссылка)
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте