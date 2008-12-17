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Написано: 165337


Салат «Гости в шоке из чего же он!»

Среда, 24 Мая 2023 г. 07:20 + в цитатник





Замечательный, насыщенный, яркий по вкусу САЛАТ с солеными огурцами без майонеза. Чудесная закуска не только на каждый день, но и к праздничному столу! Постный вкусный рецепт салата.

мясо (говядина) – 400 гр.
лук – 1 шт.
соленые огурцы – 4 шт.
масло растительное – 130 мл.
лавровый лист – 4 шт.
чеснок – 3 зубчика
перец черный (горошком) – 1 ч.л.

Подробности приготовления смотреть в видио.
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слова и фото автора

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Рубрики:  салаты


Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Среда, 24 Мая 2023 г. 11:51 (ссылка)
спасибо
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 25 Мая 2023 г. 06:41 (ссылка)
lyplared,
100082 (604x483, 346Kb)
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