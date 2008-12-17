«Datschi» - это знаменитый баварский специалитет, которым по праву гордится город Аугсбург. Предположительно название пирога произошло от искривленных в произношении глаголов баварского диалекта «detschen» или «datschen», что означает - «вдавить во внутрь». Готовят «датчи» исключительно только на противне, не признавая никаких круглых форм! Основа для этого пирога может быть дрожжевой, песочной или еще один излюбленный немецкий вариант - тесто из мягкого творога и растительного масла. «Датчи» готовят со штрейзелем и без, а у меня рецепт - с ореховым штрейзелем. Добро пожаловать в гости!
основа:
творожная масса (мягкий или протертый творог) — 200 гр.
масло растительное — 7 ст. л.
соль — 1 гр.
яйцо куриное — 1 шт.
сахар — 75 гр.
мука пшеничная (можно заменить полбовой или пшеничная + ц/з 1:1) — 300 гр.
разрыхлитель теста — 15 гр.
молоко (при надобности) — 2 ст. л.
начинка:
слива — 300 гр.
яблоко — 400 гр.
штрейзель:
мука пшеничная — 110 гр.
масло сливочное (растопленное) — 100 гр.
сахар коричневый «Мистраль» — 100 гр.
миндаль (молотый) — 100 гр.
соль — 1 гр.
корица (или увеличить до 1 ч.л.) — 1/2 ч. л.
вспомогательное:
масло сливочное — 1 ст. л.
Работать с таким тестом - мечта для лентяйки или очень занятой женщины (оба варианта - про меня!).
Для меня всегда сезон выпечки начинается одновременно с летним лагерем для фигуристов... тогда можно и даже нужно печь противнями!
Готовится пирог быстро.
Если вы используете стандартный профессиональный миксер, то все продукты для теста выложить в миску и смешать до однородности "крюком" для теста...
У меня более пролетарский способ замеса: сложить в глубокую миску мягкий (это очень важно! см. на фото!!!) творог (кварк), добавить яйцо, сахар, щепотку соли, растительное масло без запаха. Отдельно просеять муку, смешать с разрыхлителем.
P.S. Внимание! В этом рецепте можно заменить пшеничную муку на полбенную или смешать 1:1 пшеничную и цельнозерновую муку!!!
Это же тесто можно готовить без добавления яйца, добавив молоко...
Добавить пару ложек подготовленной муки и смешать ингредиенты миксером до однородности.
Добавить остальную муку и вымешивать тесто ложкой, а затем рукой, до однородности.
Тесто должно получиться упругим, но не забитым, мягким. Если нужно, добавить пару ложек молока или, наоборот, муки.
Противень смазать сливочным маслом, выстелить бумагу для выпечки, прижимая ее.
Выложить тесто и раскатать его равномерно валиком по всей поверхности, толщиной в 1 см.
У меня противень 42х27 см.
Сливу и яблоки помыть, обсушить от влаги. Сливу (лучше сорт - чернослив) разрезать пополам, удалив косточку.
Крупную сливу нужно разрезать на четвертинки.
Выложить сливу на тесто, срезом вверх!, слегка вдавливая в тесто (помним о названии..)
Яблоки разрезать пополам, удалить семенную коробочку и каждую половинку разрезать на 4-5 долек, которые выложить между сливой, также срезом вверх, слегка вдавливая в тесто.
Фрукты должны довольно плотно соприкасаться друг с другом.
Для орехового штрейзеля по-баварски нам понадобится:
- предварительно растопленное и затем остывшее сливочное масло;
- коричневый мелкий сахар от «Мистраль», который добавит карамельного вкуса штрейзелю;
- мука;
- корица (количество - по вкусу);
- щепотка соли;
- молотый миндаль (можете перемолоть или раздавить скалкой подсушенный грецкий орех)
В остывшее сливочное масло добавить все подготовленные ингредиенты.
Перемешать вилкой до однородности.
Распределить штрейзельную массу щепотками по пирогу, сверху по фруктам.
Выпекать в предварительно разогретой до t 180* С. духовке 30 мин., до румяности коржа (увидите по бочкам), затем увеличить t до 250* С. и продолжать запекать ещё 10-15 мин., до румяности штрейзеля.
Мягкая основа, сочная начинка и ореховый штрейзель с хрустящей корочкой... ммм - это не зря названо специалитетом и передается из поколения в поколение уже не одно столетие!
Пирога хватит на большую компанию и его можно приготовить впрок!
Угощайтесь, мои дорогие! И угощайте своих родных и близких!
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