«Datschi» - это знаменитый баварский специалитет, которым по праву гордится город Аугсбург. Предположительно название пирога произошло от искривленных в произношении глаголов баварского диалекта «detschen» или «datschen», что означает - «вдавить во внутрь». Готовят «датчи» исключительно только на противне, не признавая никаких круглых форм! Основа для этого пирога может быть дрожжевой, песочной или еще один излюбленный немецкий вариант - тесто из мягкого творога и растительного масла. «Датчи» готовят со штрейзелем и без, а у меня рецепт - с ореховым штрейзелем. Добро пожаловать в гости!

основа:

начинка:

штрейзель:

вспомогательное:

творожная масса (мягкий или протертый творог) — 200 гр.масло растительное — 7 ст. л.соль — 1 гр.яйцо куриное — 1 шт.сахар — 75 гр.мука пшеничная (можно заменить полбовой или пшеничная + ц/з 1:1) — 300 гр.разрыхлитель теста — 15 гр.молоко (при надобности) — 2 ст. л.слива — 300 гр.яблоко — 400 гр.мука пшеничная — 110 гр.масло сливочное (растопленное) — 100 гр.сахар коричневый «Мистраль» — 100 гр.миндаль (молотый) — 100 гр.соль — 1 гр.корица (или увеличить до 1 ч.л.) — 1/2 ч. л.масло сливочное — 1 ст. л.Работать с таким тестом - мечта для лентяйки или очень занятой женщины (оба варианта - про меня!).Для меня всегда сезон выпечки начинается одновременно с летним лагерем для фигуристов... тогда можно и даже нужно печь противнями!Готовится пирог быстро.Если вы используете стандартный профессиональный миксер, то все продукты для теста выложить в миску и смешать до однородности "крюком" для теста...У меня более пролетарский способ замеса: сложить в глубокую миску мягкий (это очень важно! см. на фото!!!) творог (кварк), добавить яйцо, сахар, щепотку соли, растительное масло без запаха. Отдельно просеять муку, смешать с разрыхлителем.P.S. Внимание! В этом рецепте можно заменить пшеничную муку на полбенную или смешать 1:1 пшеничную и цельнозерновую муку!!!Это же тесто можно готовить без добавления яйца, добавив молоко...Добавить пару ложек подготовленной муки и смешать ингредиенты миксером до однородности.Добавить остальную муку и вымешивать тесто ложкой, а затем рукой, до однородности.Тесто должно получиться упругим, но не забитым, мягким. Если нужно, добавить пару ложек молока или, наоборот, муки.Противень смазать сливочным маслом, выстелить бумагу для выпечки, прижимая ее.Выложить тесто и раскатать его равномерно валиком по всей поверхности, толщиной в 1 см.У меня противень 42х27 см.Сливу и яблоки помыть, обсушить от влаги. Сливу (лучше сорт - чернослив) разрезать пополам, удалив косточку.Крупную сливу нужно разрезать на четвертинки.Выложить сливу на тесто, срезом вверх!, слегка вдавливая в тесто (помним о названии..)Яблоки разрезать пополам, удалить семенную коробочку и каждую половинку разрезать на 4-5 долек, которые выложить между сливой, также срезом вверх, слегка вдавливая в тесто.Фрукты должны довольно плотно соприкасаться друг с другом.Для орехового штрейзеля по-баварски нам понадобится:- предварительно растопленное и затем остывшее сливочное масло;- коричневый мелкий сахар от «Мистраль», который добавит карамельного вкуса штрейзелю;- мука;- корица (количество - по вкусу);- щепотка соли;- молотый миндаль (можете перемолоть или раздавить скалкой подсушенный грецкий орех)В остывшее сливочное масло добавить все подготовленные ингредиенты.Перемешать вилкой до однородности.Распределить штрейзельную массу щепотками по пирогу, сверху по фруктам.Выпекать в предварительно разогретой до t 180* С. духовке 30 мин., до румяности коржа (увидите по бочкам), затем увеличить t до 250* С. и продолжать запекать ещё 10-15 мин., до румяности штрейзеля.Мягкая основа, сочная начинка и ореховый штрейзель с хрустящей корочкой... ммм - это не зря названо специалитетом и передается из поколения в поколение уже не одно столетие!Пирога хватит на большую компанию и его можно приготовить впрок!Угощайтесь, мои дорогие! И угощайте своих родных и близких!слова и фото автора