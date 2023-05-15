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Салат «Алтайский» - очень вкусное праздничное блюдо практически из ничего. Рецепт появился случайно, готовлю теперь на все праздники

Понедельник, 15 Мая 2023 г. 07:08 + в цитатник
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Сегодня хочу рассказать вам очень простой и быстрый рецепт салата, который, возможно, и так давно известен, но у меня он родился спонтанно в тот момент, когда гости были практически на пороге.
Есть у меня в друзьях одна семейная пара, которые любят зайти ко мне на часок-другой, чтобы...поесть. Вот так сложилось, что женская часть пары, моя подруга, не очень любит готовить, вообще не считает этот момент важным в своей семейной жизни, а мужская часть пары, друг моего мужа, да и мой в общем друг тоже, всё-таки периодически хочет есть, а еда из различных фаст-фудов уже стоит ему поперек горла. Тогда они выдумывают какой-либо повод, чтобы зайти к нам на праздничный ужин, приводя с собой ещё и детей, чтобы и тех покормить. И вот однажды одним теплым летним вечером я получаю от них сообщение, что хорошо бы завтра, как можно раньше начать отмечать День образования республики Алтай, к которой, как вы понимаете, никто из нас не имеет никакого отношения и никогда там, к сожалению, не был. Отказать я, конечно, не могла, но и с продуктами дома было как-то не очень густо, а прийти гости собрались уже чуть ли не на завтрак. В общем, решила изобретать праздничный стол из того, что было в доме. И вот как раз про одно из блюд, а именно салат, я и хочу вам рассказать. Я в буквальном смысле накидала туда всё, что было в надежде, что будет хотя бы съедобно, а получилось невероятно вкусно, и этот салат прочно вошёл в нашу жизнь. Я его так и назвала "Алтайский", понимаете почему.

- картофель - 300 гр.
- морковь - 150 гр.
- шпроты - 1 банка 200 гр.
- сыр твердый - 100 гр.
- огурец маринованный - 80 гр.
- яйца куриные 2 шт.
- майонез по вкусу

Из данного количества продуктов получится салат для небольшого салатника примерно на 3-4 человек.
Картофель, яйца и морковь отвариваем до готовности. Сыр трем на тёрке, огурец так же натираем, шпроты разминаем вилкой.
Собираем наш салат. Берём небольшой салатник и выкладываем туда наши ингредиенты слоями в следующей последовательности:
тертый картофель - майонез - шпроты - майонез - тёртая морковь - тёртый сыр - майонез - тёртый огурец - тёртое яйцо - майонез.
Накрываем салат крышкой или пищевой плёнкой и отправляем на часок в холодильник, чтобы все ингредиенты подружились.
Подаём к столу, очень вкусно.
Обязательно попробуйте приготовить.


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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  салаты


Процитировано 9 раз
Понравилось: 6 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 15 Мая 2023 г. 11:07 (ссылка)
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Galiyaza   обратиться по имени Понедельник, 15 Мая 2023 г. 15:14 (ссылка)
Большое спасибо за рецепт салата!

Мне понравился! С удовольствием беру себе его к исполнению. Главное — ингредиенты доступные и простые. Обязательно сделаю себе для дегустации, а потом уже — как пойдёт!
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Андромеда-1   обратиться по имени Понедельник, 15 Мая 2023 г. 18:32 (ссылка)
Лилёша, я живу не в республике Алтай, а в Алтайском крае, это не одно и то же. Понятное дело, рецепт заинтересовал, в ближайшее время попробую! Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 15 Мая 2023 г. 21:02 (ссылка)
Galiyaza, Андромеда-1,
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Ираида77   обратиться по имени Вторник, 16 Мая 2023 г. 07:37 (ссылка)
Такого ещё не пробовала. Очень хочется вкусить Цитирую с БлагоДарностью.
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