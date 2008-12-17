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Написано: 165021


Творожный «Наполеон»

Четверг, 11 Мая 2023 г. 06:39 + в цитатник
(500x375, 99Kb)

для теста:
на торт 20,5 см.15 коржей
Ингредиенты:
сахар -170 гр.
масло -100 гр.
творог -400гр.
яйца -2 шт.
разрыхлитель - 10 гр.
ванильный сахар -8 гр.
мука -500 гр..

[/]крем:[/u]
молоко -1.5 л.
сахар -240 гр.
яйца -6 шт.
слив масло -300 гр.
ванильный сахар -12 гр.
мука -4.5 ст.л. (с горкой)
крахмал - 3 ст.л.

В миску высыпать творог (крупнозерненный перетереть через сито), добавить ванильный сахар, яйца и добавить размягченное (не растопленное ) слив. масло, размять массу руками чтобы масло разошлось по всей массе.
Добавить разрыхлитель и муку до получения мягкого ,не липнущего к рукам теста (460-500 гр.),вымесить тесто.
Тесто разделить на равные части, скатать шарики и отправить в холодильник на 30 мин.
Охлажденные шарики раскатать очень тонко сразу на пергаментной бумаге, положить тарелку нужного диаметра и обрезать края ножом.
Выпекать при t 180* С. минут 7 до лёгкого румянца.
Выпечь все коржи, а остатки теста выпечь и измельчить в крошку. Готовим крем.
Молоко разделить на 300 мл. и 1200 мл..
Большую часть молока ставим на огонь и доводим до кипения.
В отдельной миске смешиваем оставшееся молоко, сахар, ванильный сахар, яйца, муку и крахмал, все хорошо перемешиваем чтобы не было комочков .
В кипящее молоко тонкой струйкой ввести яичную смесь и постоянно помешивая довести до кипения .
Крем снять с огня и охладить при комнатной температуре.
Далее взбить до бела размягченное сливочное масло и ввести частями заварной крем, вместе взбить.
Собираем торт: корж-крем -корж. Собирать данный торт лучше в кольце для сборки тортов.
Собранный торт убрать в холодильник на 12часов. Достать, обсыпать вверх и бока крошкой.
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слова и фото автора

источник
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 13 раз
Понравилось: 14 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Четверг, 11 Мая 2023 г. 14:02 (ссылка)
спасибо, вкусно
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 11 Мая 2023 г. 20:01 (ссылка)
lyplared,
105413660_Vsegda_pozhaluysta (350x312, 45Kb)
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 12 Мая 2023 г. 10:44 (ссылка)
БлагоДарю.
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Пятница, 12 Мая 2023 г. 17:15 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

(Добавил ссылку к себе в дневник)

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Galiyaza   обратиться по имени Пятница, 12 Мая 2023 г. 22:54 (ссылка)
Этот торт просто суперское объедение!

Огромное спасибо!
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