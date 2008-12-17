Ну что с того, что я там был. Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат. И..."НЕ МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!" - (2)
Гречку теперь готовлю только в банках - вкусный и полезный гарнир за считанные минуты! - (2)
Просто раскладываю по банкам - и в духовку! Показываю, как я готовлю гречку в банках без...Compositeur : Richard Abel - Je pense à toi (Я думаю про тебя) - (1)
Схема "И нежность ароматом поплыла..." - (0)
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Вкуснейший творожный рулет без выпечки
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