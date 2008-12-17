Записи Друзья Комментарии
Лилёша
Аватар Лилёша

 -Цитатник

Помним... Скорбим... Юрий Левитанский. Виктор Берковский. - (0)

Ну что с того, что я там был. Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат. И...

"НЕ МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!" - (2)

Гречку теперь готовлю только в банках - вкусный и полезный гарнир за считанные минуты! - (2)

Просто раскладываю по банкам - и в духовку! Показываю, как я готовлю гречку в банках без...

Compositeur : Richard Abel - Je pense à toi (Я думаю про тебя) - (1)

Схема "И нежность ароматом поплыла..." - (0)

 

 -Метки

австрийская кухня азербайджанская кухня азиатская кухня американская кухня английская кухня арабская кухня армянская кухня белорусская кухня бельгийская кухня болгарская кухня британская кухня венгерская кухня вьетнамская кухня греческая кухня грузинская кухня датская кухня еврейская кухня израильская кухня индийская кухня ирландская кухня испанская кухня итальянская кухня кавказская кухня канадская кухня картофель китайская кухня корейская кухня литовская кухня малазийская кухня мароканская кухня марокканская кухня мексиканская кухня молдавская кухня немецкая кухня персидская кухня польская кухня румынская кухня русская кухня сербская кухня средиземноморская кухня тайландская кухня татарская кухня турецкая кухня тыквa тыква узбекская кухня украинская кухня французская кухня чешская кухня шведская кухня яблоки японская кухня

 -Рубрики

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Шарики Шарики
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Старые кнопки дневника на Li.ruСлучайно нашел, сделано 6 лет назад, кнопки для установки на свой сайт.

 -

Быстрый переход по страницам блога Лилёша:

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лилёша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.12.2008
Записей: 40371
Комментариев: 72495
Написано: 164865


Вкуснейший творожный рулет без выпечки

Понедельник, 08 Мая 2023 г. 06:48 + в цитатник
(500x375, 99Kb)

Очень вкусный и быстрый рулет.

творог нежирный — 200 гр.
кокосовая стружка — 20 гр.
курага — 20 гр.
чернослив — 30 гр.

Чернослив и курагу нарезать соломкой.
На пищевую пленку насыпать кокосовую стружку, выложить творог, разровнять.
На творог выложить чернослив, затем курагу, свернуть плотным рулетом, отправить на 15 минут в холодильник.
Нарезать рулет на порционные кусочки.
0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

слова и фото автора

источник
Рубрики:  дессерты/сладости


Процитировано 12 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

lyplared   обратиться по имени Понедельник, 08 Мая 2023 г. 14:02 (ссылка)
вкусно
Ответить С цитатой В цитатник
Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 08 Мая 2023 г. 22:56 (ссылка)
lyplared,

download (391x294, 153Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте