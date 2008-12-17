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Создан: 17.12.2008
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Написано: 164833


«Белоснежные каллы» - закуска из сыра на праздничный стол

Суббота, 06 Мая 2023 г. 07:29 + в цитатник




Съедается подчистую!
Сыр лучше купить белый, желтый выглядит не так эффектно.

сыр 8 ломтиков
куриное филе 1 шт.
яйцо 1 шт.
сырок плавленый (типа «Карат») или твердый 80 гр.
чеснок 2 зубчика.
майонез
соль, перец по вкусу
для украшения:
морковь или болгарский перец
зелень

Подробности приготовления в видио.
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слова и фото автора

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Рубрики:  закуски


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Понравилось: 3 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 06 Мая 2023 г. 11:57 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 06 Мая 2023 г. 17:37 (ссылка)
lyplared,

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