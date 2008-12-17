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Вкуснотища нереальная из свинины! Секрет сочной Буженины Буженина по-домашнему, простой рецепт!

Среда, 03 Мая 2023 г. 07:00 + в цитатник




Очень вкусная буженина ,получается по этому рецепту. И готовить ее проще простого .Особенно такой рецепт выручает в праздники ,это и салаты которые мы готовим с этим мясо м ,в мясной нарезке, бутерброды ,добавляем в окрошку, вместо колбасы используем для приготовления пиццы ,и на завтраки. Буженина по этому рецепту получается сочной, нежной и вкусной .Кто любит чуть пикантные добавьте свои любимые специи .Сегодня я делюсь своим самым простым в приготовлении рецептом!

шея свиная 1,300 кг.
соль 2 ч. л.
соевый соус 3 ст. л.
чеснок 1 гол.
перец черный
паприка 1 пачка
сухой чеснок 1 пачка
масло растительное 2 ст. л.
острый перец красный
лавровый лист
ваши любимые специи

Подробности приготовления в видио.
духовка на t 170* С., на 2 часа , и 40 минут оставляем в духовке остывать.
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слова и фото автора

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Рубрики:  мясо


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lyplared   обратиться по имени Среда, 03 Мая 2023 г. 19:02 (ссылка)

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Лилёша   обратиться по имени Среда, 03 Мая 2023 г. 23:12 (ссылка)
lyplared,
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