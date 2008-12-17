Вроде бы на первый взгляд такие не совсем сочитаемые вкусы, но как ни странно отлично гармонирующие в одном блюде.

свинина у меня мясо на кости) — 5 штюапельсин (нужен именно сок, около 5 ст. л) — 1 шт.аджика — 3 ст. л.соевый соус — 3 ст. л.розмарин (у меня сушеный) — 1.5 ч. л.паприка сладкая — 2 ч. л.чеснок — 2 зуб.соль — по вкусуИз апельсина выжимаем сок и смешиваем со всеми остальными ингредиентами для маринада. Все тщательно перемешиваем.Обмазываем каждый кусок мяса получившейся смесью и оставляем на 30 минут.Затем выкладываем мясо на противень и отправляем в предварительно разогретую до t 200* С. духовку на 30-40 минут. В процессе кусочки перевернуть 1 раз.слова и фото автора