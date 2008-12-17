Записи Друзья Комментарии
Лилёша
Аватар Лилёша

 -Метки

австралийская кухня австрийская кухня азербайджанская кухня американская кухня английскaя куxня английская кухня арабская кухня армянская кухня белорусская кухня венгерская кухня греческая кухня грибы грузинская кухня датская кухня еврейская кухня египетская кухня израильская кухня индийскaя кухня индийская кухня испанская кухня итальянская кухня кабардинская кухня кавказская кухня казахская кухня картофель китайская кухня корейская кухня малазийская кухня мароканская кухня марокканская кухня мексиканская кухня немецкая кухня немецкаякухня норвежская кухня осетинская кухня польская кухня русская кухня словакская кухня словацкая кухня словенская кухня татарская кухня турецкая кухня тыквa тыква удмурская кухня узбекская кухня украинская кухня французская кухня чешская кухня яблоки японская кухня

 -Цитатник

Лоскутная техника "чередование" волнами - (0)

Juntandu Panu by Cleonice Neves

Творожная закуска «Мозги ткача» - (0)

Французская кухня считается одной из самых изысканных в мире. Возможно, именно поэтому францу...

Когда Русь стала Украиной ... - (1)

  Как одна литовская семья изменила ход нашей истории Вопрос о нача...

«С такой песней Украина никогда не погибнет, выстоит, и возродится!» - (1)

  Лунная ночь — Самая красивая украинская песня /Всему мужест...

Как сделать безе с кокосовой стружкой - (0)

Это печенье покорило многих своей нежностью. Ингредиенты можно менять по своему вкусу. А...

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Шарики Шарики
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Старые кнопки дневника на Li.ruСлучайно нашел, сделано 6 лет назад, кнопки для установки на свой сайт.

 -

Быстрый переход по страницам блога Лилёша:

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лилёша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.12.2008
Записей:
Комментариев:
Написано: 164567


Свинина в аджично-апельсиновом маринаде

Среда, 26 Апреля 2023 г. 07:08 + в цитатник
(500x375, 99Kb)

Вроде бы на первый взгляд такие не совсем сочитаемые вкусы, но как ни странно отлично гармонирующие в одном блюде.

свинина у меня мясо на кости) — 5 штю
апельсин (нужен именно сок, около 5 ст. л) — 1 шт.
аджика — 3 ст. л.
соевый соус — 3 ст. л.
розмарин (у меня сушеный) — 1.5 ч. л.
паприка сладкая — 2 ч. л.
чеснок — 2 зуб.
соль — по вкусу

Из апельсина выжимаем сок и смешиваем со всеми остальными ингредиентами для маринада. Все тщательно перемешиваем.
Обмазываем каждый кусок мяса получившейся смесью и оставляем на 30 минут.
Затем выкладываем мясо на противень и отправляем в предварительно разогретую до t 200* С. духовку на 30-40 минут. В процессе кусочки перевернуть 1 раз.
0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

2627134_3 (666x61, 20Kb)

слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  мясо


Процитировано 8 раз
Понравилось: 5 пользователям
Нравится

lyplared   обратиться по имени Среда, 26 Апреля 2023 г. 13:00 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Лилёша   обратиться по имени Среда, 26 Апреля 2023 г. 22:46 (ссылка)
lyplared,

download (3) (275x376, 123Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте