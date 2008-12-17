Рецепт для приготовления в Мультиварке. Наверное у каждой нации есть свои "фирменные" рецепты курицы. Поэтому не удивительно, что в Италии есть свой рецепт курицы - по-охотничьи, или по-итальянски «Каччиаторе». И конечно же к рецепту прилагаются классические итальянские «штрих» - много томатов и специй. Но факт остается фактом - рецепт просто шикарный. Не важной какой будет гарнир... блюдо получается - пальчики оближешь.

филе куриное — 800 гр.томаты протертые — 500 гр.лук репчатый — 200 гр.перец болгарский — 200 гр.орегано (4гр) — 1 ч. л.базилик (4гр) — 1 ч. л.соль — 2 ч. л.масло оливковое — 40 мл.специи — по вкусуДля комфортной готовки приготовим все продукты.Курицу режем средними кусочками. Мелко шинкуем лук и перец.Отправляем в чашу масло, лук и мясо — Режим «Жарка» 15 минут. (Не забываем перемешивать каждые 3-5 минут).Отправляем в чашу базилик, орегано, перец и соль - Режим «Жарка»" 10 минут.Отправляем в чашу перетертые томаты - Режим «Тушение» 30 минут.«Каччиаторе» курица по-итальянски - ГОТОВА!!!слова и фото автора