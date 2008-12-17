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Курица по-итальянски «Каччиаторе»

Понедельник, 24 Апреля 2023 г. 07:13 + в цитатник
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Рецепт для приготовления в Мультиварке. Наверное у каждой нации есть свои "фирменные" рецепты курицы. Поэтому не удивительно, что в Италии есть свой рецепт курицы - по-охотничьи, или по-итальянски «Каччиаторе». И конечно же к рецепту прилагаются классические итальянские «штрих» - много томатов и специй. Но факт остается фактом - рецепт просто шикарный. Не важной какой будет гарнир... блюдо получается - пальчики оближешь.

филе куриное — 800 гр.
томаты протертые — 500 гр.
лук репчатый — 200 гр.
перец болгарский — 200 гр.
орегано (4гр) — 1 ч. л.
базилик (4гр) — 1 ч. л.
соль — 2 ч. л.
масло оливковое — 40 мл.
специи — по вкусу





Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Курицу режем средними кусочками. Мелко шинкуем лук и перец.
Отправляем в чашу масло, лук и мясо — Режим «Жарка» 15 минут. (Не забываем перемешивать каждые 3-5 минут).
Отправляем в чашу базилик, орегано, перец и соль - Режим «Жарка»" 10 минут.
Отправляем в чашу перетертые томаты - Режим «Тушение» 30 минут.
«Каччиаторе» курица по-итальянски - ГОТОВА!!!
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  птица


Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 24 Апреля 2023 г. 12:45 (ссылка)
ё
-21-04-2023 (1) (438x234, 51Kb)
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 24 Апреля 2023 г. 20:09 (ссылка)
lyplared,
133139451_10 (250x280, 105Kb)
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Вторник, 25 Апреля 2023 г. 11:36 (ссылка)
То же самое грузинский чахохбили: Курица, репчатый лук, помидоры, сладкий перец, чеснок, перец чили, кинза, масло, соль.
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