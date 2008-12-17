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Необычные сырники

Пятница, 21 Апреля 2023 г. 07:27 + в цитатник
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Ну, очень вкусно! Готовим необычные сырники! Как именно назвать эту творожную вкуснотищу (по-другому и не скажешь), решать вам, но то, что рецепт очень удачный бессомненно.

200 гр. творога
3 ст. л. сахарного песка (или по вкусу)
5 ст. л. сметаны
2 яйца
3 ст. л. манной крупы
2 ст. л. растопленного сливочного масла
1 ч. л. разрыхлителя
ванилин или корицу по вкусу
сухофрукты по желанию

1. Разотрите творог с сахаром, яйцами и ванилином (или корицей) и разрыхлителем.

2. Добавьте сливочное масло, сметану и манку. Тщательно перемешайте. По желанию можно добавить сухофрукты.

3. Возьмите силиконовые формочки для кексов, смажьте их маслом и выложите массу в них.

4. Выпекайте до появления золотистой корочки при температуре 180 градусов. Выньте из духовки, подождите пока остынут и вытащите из формочек. Подавайте со сметанным соусом (смешать сметану и сахарную пудру) или с любимым вареньем


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слова и фото автора

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Рубрики:  молочные продукты/творожности


Процитировано 8 раз
Понравилось: 6 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Пятница, 21 Апреля 2023 г. 13:39 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 21 Апреля 2023 г. 21:40 (ссылка)
lyplared,

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