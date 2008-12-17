Ну, очень вкусно! Готовим необычные сырники! Как именно назвать эту творожную вкуснотищу (по-другому и не скажешь), решать вам, но то, что рецепт очень удачный бессомненно.

200 гр. творога3 ст. л. сахарного песка (или по вкусу)5 ст. л. сметаны2 яйца3 ст. л. манной крупы2 ст. л. растопленного сливочного масла1 ч. л. разрыхлителяванилин или корицу по вкусусухофрукты по желанию1. Разотрите творог с сахаром, яйцами и ванилином (или корицей) и разрыхлителем.2. Добавьте сливочное масло, сметану и манку. Тщательно перемешайте. По желанию можно добавить сухофрукты.3. Возьмите силиконовые формочки для кексов, смажьте их маслом и выложите массу в них.4. Выпекайте до появления золотистой корочки при температуре 180 градусов. Выньте из духовки, подождите пока остынут и вытащите из формочек. Подавайте со сметанным соусом (смешать сметану и сахарную пудру) или с любимым вареньемслова и фото автора