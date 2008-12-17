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Лилёша
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Салат «Пустяк» бесподобный и простой салат о котором многие даже не знали!

Среда, 19 Апреля 2023 г. 07:33 + в цитатник




Гости съедают не дожидаясь горячего.
Рецепт, как мне за 5 минут удается приготовить простой, но такой аппетитный салат! Вы удивитесь настолько это быстро, а главное очень вкусно.

помидоры – 2 средних
· 150 гр. твердого сыра
· домашнее копченое филе – 300-400 гр. (можно взять и обычное отварное);
· несколько ст.л. сметаны

Сначала томаты нашинкуем тонкими дольками, предварительно удалив место плодоножек.
Затем на терке с крупными звеньями измельчаем сыр. Подготовленные ингредиенты перекладываем в миску.
Подкопченное куриное филе шинкуем соломкой и отправляем его в салат. Как приготовить такую грудку в домашних условиях? Рецепт этой вкусняшки есть на канале: https://dzen.ru/media/hachapuri/zalil-kurochku-cha...za-kg-6432a9bf7f2dca62902b3029
Салат можно ничем не заправлять, поскольку выделившегося из томатов сока будет достаточно. Но по желанию добавляем несколько ложек сметаны и любимую зелень, мелко нашинкованную.
Аккуратно перемешиваем и получаем яркий, сочный и аппетитный салат. Для подачи можно использовать кулинарное кольцо и посыпать сверху небольшим количеством сыра. Обалденное блюдо, которое нас выручает всегда, особенно когда нужно приготовить что-то быстро и очень вкусно.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  салаты


Процитировано 8 раз
Понравилось: 8 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Среда, 19 Апреля 2023 г. 17:07 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 19 Апреля 2023 г. 22:56 (ссылка)
lyplared,

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