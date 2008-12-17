Гости съедают не дожидаясь горячего.

Рецепт, как мне за 5 минут удается приготовить простой, но такой аппетитный салат! Вы удивитесь настолько это быстро, а главное очень вкусно.

помидоры – 2 средних· 150 гр. твердого сыра· домашнее копченое филе – 300-400 гр. (можно взять и обычное отварное);· несколько ст.л. сметаныСначала томаты нашинкуем тонкими дольками, предварительно удалив место плодоножек.Затем на терке с крупными звеньями измельчаем сыр. Подготовленные ингредиенты перекладываем в миску.Подкопченное куриное филе шинкуем соломкой и отправляем его в салат. Как приготовить такую грудку в домашних условиях? Рецепт этой вкусняшки есть на канале:Салат можно ничем не заправлять, поскольку выделившегося из томатов сока будет достаточно. Но по желанию добавляем несколько ложек сметаны и любимую зелень, мелко нашинкованную.Аккуратно перемешиваем и получаем яркий, сочный и аппетитный салат. Для подачи можно использовать кулинарное кольцо и посыпать сверху небольшим количеством сыра. Обалденное блюдо, которое нас выручает всегда, особенно когда нужно приготовить что-то быстро и очень вкусно.слова и фото автора