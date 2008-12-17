Алла будет петь Переехавший по политичес...

На пике славы его выгнали из СССР – за то, что пел на идише. Но и в Израиле хотели, чтоб пе...

Здравствуйте, товарищи Кулинары! С чувством глубокого удовлетворения! Наконец-то! Спустя ...

Это несладкое блюдо! За основу сегодня я возьму селёдочку. Сегодня у нас рецепт праздничного ...

«Два кольори мої, два кольори, Оба на полотні, в душі моїй ...