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Написано: 164265


Курица в «мурашках»

Воскресенье, 16 Апреля 2023 г. 07:40 + в цитатник
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Курица в «мурашках» или «пупырышках» приготовлена с горошком, кукурузой и помидоров в духовке. Когда-то встречала рецепт с таким названием в интернете. Сам рецепт, конечно, не запомнила, помню только что пупырышки - это зелёный горошек, а название вертелось в голове всегда. А ещё немного ранее готовила куриное филе без пупырышек, но тоже очень вкусно! Там я перемешивала репчатый лук, натёртую морковь и майонез. Супер вкусно!

1 куриное филе
1/3 лука репчатого
зелёный горошек консервированный
кукуруза консервированная
майонез
80 гр. сыра
соль
черный молотый перец
специи для курицы

Куриное филе отбила, слегка поперчила, посолила, присыпала специями для курицы и немного смазала майонезом с двух сторон.
Уложила на противень.
Мелко нарезала репчатый лук.
Половину лука, пару ложек зеленого горошка и ложку майонеза перемешала и выложила на куриное филе.
Так же поступила и с консервированной кукурузой: перемешала кукурузу, репчатый лук и майонез и уложила на филе.
У меня помидор один надо было пристроить, я его туда тоже отправила, но понятно, что это не обязательно.
Ну и далее засыпаем натёртым сыром и ставим наши «пупырышки» в горячую духовку до готовности, минут на 20 примерно.
P.S.: Очень быстро получается и очень вкусно! Даже не знаю с чем вкуснее: с кукурузой или с горошком, а может с морковкой...
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  птица


Процитировано 9 раз
Понравилось: 12 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 16 Апреля 2023 г. 10:06 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 16 Апреля 2023 г. 13:30 (ссылка)
lyplared, p Dtkbrlytv!

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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 17 Апреля 2023 г. 15:22 (ссылка)
БлагоДарю
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