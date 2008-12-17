Записи Друзья Комментарии
Лилёша
Аватар Лилёша

 -Метки

австрийская кухня азербайджанская кухня азиатская кухня американская кухня английская кухня арабская кухня армянская кухня белорусская кухня бельгийская кухня болгарская кухня британская кухня венгерская кухня вьетнамская кухня греческая кухня грузинская кухня датская кухня еврейская кухня израильская кухня индийская кухня ирландская кухня испанская кухня итальянская кухня кавказская кухня канадская кухня картофель китайская кухня корейская кухня литовская кухня малазийская кухня мароканская кухня марокканская кухня мексиканская кухня молдавская кухня немецкая кухня персидская кухня польская кухня румынская кухня русская кухня сербская кухня средиземноморская кухня тайландская кухня татарская кухня турецкая кухня тыквa тыква узбекская кухня украинская кухня французская кухня чешская кухня шведская кухня эстонская кухня яблоки японская кухня

 -Цитатник

Язык до Америки доведёт - (0)

На пике славы его выгнали из СССР – за то, что пел на идише. Но и в Израиле хотели, чтоб пе...

Идеальный Пасхальный Кулич: дрожжевой, с орехами, цукатами, цедрой и специями - (0)

Здравствуйте, товарищи Кулинары! С чувством глубокого удовлетворения! Наконец-то! Спустя ...

Закусочный торт с селедкой: это так вкусно, все смешал - и готово - (0)

Это несладкое блюдо! За основу сегодня я возьму селёдочку. Сегодня у нас рецепт праздничного ...

Дмитро Гнатюк – голос один із тисячі тисяч... - (2)

  «Два кольори мої, два кольори, Оба на полотні, в душі моїй ...

Цветущие каштаны, словно храмы... - (2)

Цветущие каштаны, словно храмы открытые, сияют вдоль реки. Их красоту задуют ветерки з...

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Шарики Шарики
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Старые кнопки дневника на Li.ruСлучайно нашел, сделано 6 лет назад, кнопки для установки на свой сайт.

 -

Быстрый переход по страницам блога Лилёша:

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лилёша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.12.2008
Записей:
Комментариев:
Написано: 164159


Свинина в духовке тающая

Вторник, 11 Апреля 2023 г. 07:41 + в цитатник




Рецепт находка! Самый простой рецепт без заморочек.

1,2 кг. гудинка, подчеревок или шейная часть
2/3 ст.л. соли
1 ст.л. паприка
1 ч.л. черный перец
1 ч.л. кориандр
2 ст.л. острый кетчуп или аджика + 1 ч/л меда +т1/2 ч/л паприка

Запекать t180* С. (360* F.) 40 мин. + 20 мин. с глазурью
Подробности приготовленияв видио.
0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

2627134_3 (666x61, 20Kb)

слова и фото автора

источник
Рубрики:  мясо


Процитировано 8 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

lyplared   обратиться по имени Вторник, 11 Апреля 2023 г. 10:33 (ссылка)
1
-10-04-2023 (3) (488x384, 109Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Лилёша   обратиться по имени Среда, 12 Апреля 2023 г. 07:36 (ссылка)
lyplared,
133139444_15 (176x168, 76Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте