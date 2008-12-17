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Пирог из персиков за 15 минут: заливаем фрукты тестом и жарим на сковороде

Суббота, 08 Апреля 2023 г. 07:08 + в цитатник
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Обычно на приготовление пирогов уходит слишком много времени, но этот рецепт для хозяйки настоящая находка, поскольку делается всего за 15 минут. В основе пирога персики: мы просто зальем их тестом прямо на сковороде и приготовим не используя духовку.

250 граммов персиков (подойдут и абрикосы)
50 граммов сливочного масла
70 граммов сахара
1 яйцо
1 пакетик ванилина
50 миллилитров оливкового масла
100 миллилитров молока
160 граммов муки
8 граммов разрыхлителя

Фрукты режем пополам, удаляем косточку. Теперь распускаем на сковороде масло, насыпаем 10 граммов сахара (примерно столовая ложка) и карамелизуем его. Затем выкладываем на сковороду половинки персиков в один слой. На среднем огне держим фрукты пять минут.
В отдельной миске смешиваем ванилин, яйцо и 60 граммов сахара венчиком. Затем вливаем молоко и масло, вводим муку и разрыхлитель, снова перемешиваем и получаем жидкое тесто. Вливаем его прямо на сковороду, полностью закрывая персики. Накрываем крышкой и держим 15 минут на медленном огне.
Через 15 минут переворачиваем и так же, под крышкой, доводим пирог до готовности. Это займет еще 5 минут.

Видеорецепт:





Фрукты в этом пироге могут быть совершенно любые. Попробуйте, к примеру, заменить персики яблоком и добавить орехи.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  выпечка на сковороде


Процитировано 9 раз
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 08 Апреля 2023 г. 22:50 (ссылка)
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