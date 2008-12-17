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Лучший салат с помидорами!

Вторник, 04 Апреля 2023 г. 07:39 + в цитатник
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Самый вкусный и простой русский салат.

- 1 крупный или пару мелких помидоров
- 2 вареных яйца
- 50 гр. сыра
- салат
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- сушеный или свежий чеснок
- кунжут

Помидоры режем на кусочки. Также нарезаем яйца и сыр. Добавляем листья салата.
Для заправки смешиваем масло, лимонный сок, перчим и добавляем сушеный чеснок. Перемешиваем. Заправляем салат, сверху посыпаем кунжутом.




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слова и фото автора

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Рубрики:  салаты


Процитировано 5 раз
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 04 Апреля 2023 г. 13:37 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 05 Апреля 2023 г. 22:42 (ссылка)
lyplared,

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