Юмбрики - это нежнейшие заварные пирожные с творожным кремом.

пшеничная мука — 150 гр.сливочное масло к. т. — 100 гр.вода — 250 мл.соль — 1 щепоткакуриное яйцо (среднее) — 4 шт.сахарная пудра — по вкусуохлажденный маскарпоне (для крема) — 340 гр.сливочное масло к. т. (для крема) — 115 гр.сахарная пудра (для крема) — 100 гр.1. Для крема взбейте масло с пудрой в пышную массу. Добавьте маскарпоне и взбейте до однородности. Охладите крем в течение нескольких часов.2. Для теста соедините масло, соль и воду и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте муку и перемешайте. Подогрейте, помешивая, пока тесто не соберется в ком. Снимите с огня и дайте тесту немного остыть (до t 60° C.).3. Интенсивно помешивая тесто, введите по одному яйца.4. Поместите тесто в кондитерский мешок и отсадите на противень с интервалом 3–4 см.5. Выпекайте при t 200° C. 20–25 минут. Понизьте температуру до 160°C и выпекайте еще около 15 минут.6. Остывшие заготовки разрежьте пополам. Начините кремом с помощью кондитерского мешка. Украсьте сахарной пудрой перед подачей.слова и фото автора