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Юмбрики

Суббота, 01 Апреля 2023 г. 07:07 + в цитатник
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Юмбрики - это нежнейшие заварные пирожные с творожным кремом.

пшеничная мука — 150 гр.
сливочное масло к. т. — 100 гр.
вода — 250 мл.
соль — 1 щепотка
куриное яйцо (среднее) — 4 шт.
сахарная пудра — по вкусу
охлажденный маскарпоне (для крема) — 340 гр.
сливочное масло к. т. (для крема) — 115 гр.
сахарная пудра (для крема) — 100 гр.

1. Для крема взбейте масло с пудрой в пышную массу. Добавьте маскарпоне и взбейте до однородности. Охладите крем в течение нескольких часов.
2. Для теста соедините масло, соль и воду и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте муку и перемешайте. Подогрейте, помешивая, пока тесто не соберется в ком. Снимите с огня и дайте тесту немного остыть (до t 60° C.).
3. Интенсивно помешивая тесто, введите по одному яйца.
4. Поместите тесто в кондитерский мешок и отсадите на противень с интервалом 3–4 см.
5. Выпекайте при t 200° C. 20–25 минут. Понизьте температуру до 160°C и выпекайте еще около 15 минут.
6. Остывшие заготовки разрежьте пополам. Начините кремом с помощью кондитерского мешка. Украсьте сахарной пудрой перед подачей.
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слова и фото автора

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Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 6 раз
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 01 Апреля 2023 г. 14:29 (ссылка)
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