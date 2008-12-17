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Пасхальный торт «Гнёздышко»

Четверг, 30 Марта 2023 г. 07:54 + в цитатник




Сегодня готовлю пасхальный торт «Гнёздышко». Торт очень простой и понятный по составу, готовится совершенно несложно. Торт получается вкусный, радует глаз и может стать украшением праздничного стола. Давайте приготовим!

для бисквита на форму 24 см.:
180 гр. муки
180 гр. сахара
4 крупных яйца
70 мл. горячей воды
25 гр. какао-порошка
8 гр. ванильного сахара
5 гр. разрыхлителя для теста
щепотка соли
для крема:
200 гр. сливочного масла
340 гр. сгущённого молока (1 банка без 1 ст. ложка)
1 ст. ложка коньяка (по желанию)
1 ст. ложка какао-порошка
100-200 гр. вишни
для пропитки:
2 ст. ложки сахара
3 ст. ложки воды или вишнёвого сока
1 ст. ложка коньяка (по желанию)
для декора:
200 гр. маршмеллоу
40 гр. какао-порошка
для декоративных яиц:
крем:
100 гр. сливочного масла
50 гр. сахарной пудры
40 гр. сгущённого молока (1 ст. ложка)
10 гр. какао-порошка
десертная ложка коньяка (по желанию)
добавки:
50 гр. цукатов
50 гр. грецких орехов
цветная посыпка

Вес торта - 1,8 кг.
Смешиваем муку, какао-порошок, разрыхлитель для теста, смешиваем как можно тщательнее, чтобы ингредиенты равномерно разошлись по объёму, а затем просеиваем.
Куриные яйца разделяем на белки и желтки.
В белки всыпаем щепотку соли и взбиваем пока без сахара до мягких пиков, затем добавляем примерно 1/4 от всего необходимого по рецепту сахара и взбиваем до устойчивых пиков. Вот до такого состояния.
Воду нагреваем до очень горячего, примерно до t 60-70° С. Взбиваем желтки и постепенно вливаем горячую воду. Кладём ванильный сахар, в несколько приёмов всыпаем оставшийся сахар и взбиваем на высоких оборотах миксера до образования лёгкой, воздушной и светлой массы. Взбитые желтки должны стекать с лопатки ленточкой.
Вмешиваем в желтки примерно 1/3 всех взбитых белков.
Затем в несколько приёмов вмешиваем мучную смесь.
И в последнюю очередь очень аккуратными, складывающими движениями вмешиваем оставшиеся взбитые белки.
Я выпекала бисквит в разъёмной форме диаметром 24 см., низ формы застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала.
Выкладываем тесто в форму, разравниваем.
Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы бисквит получился ровнее. Выпекаем в предварительно разогретой до t 180° С. духовке, нагрев верх-низ, форму ставим чуть ниже середины духовки. Печётся бисквит 30-35 минут. Готовность определяем лёгким надавливанием пальца на середину – палец не должен проваливаться или при помощи деревянной палочки – из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста.
Свежеиспечённый бисквит прямо в форме ставим на решётку и оставляем минут на 20 подостыть.
Затем аккуратно проходимся тонким ножом вдоль стенок формы, вырезаем бисквит, форму снимаем, бисквит возвращаем на решётку и даём полностью остыть.
Разрезать бисквит можно не ранее, чем через несколько часов после выпечки.
Разрезаем бисквит на 3 коржа, из верхнего коржа вырезаем середину, оставив стеночки толщиной примерно 1,5 см.
Вырезанную середину измельчаем. В результате у нас получаются коржи, из которых мы смастерим гнёздышко, и бисквитная крошка, из которой сформуем яйца.
В масло всыпаем сахарную пудру (масло нужно заранее достать из холодильника и дать согреться, чтобы оно было мягким, комнатной температуры), добавляем сгущённое молоко, какао-порошок и коньяк (по желанию). Всё размешиваем до однородного крема.
В бисквитную крошку добавляем мелконарезанные цукаты и нарубленные грецкие орехи.
Размешиваем и добавляем приготовленный крем. Крем свяжет крошку, и из неё можно будет слепить яйца. Яйца можно просто лепить руками или воспользоваться оставшейся упаковкой от киндер-сюрприза.
Обваливаем яйца в цветной сахарной посыпке и убираем в холодильник.
Для прослойки торта я предварительно разморозила вишню, отбросила на сито и дала стечь соку.
Для пропитки коржей сахар всыпаем в вишнёвый сок и нагреваем, чтобы сахар растворился. В остывший сироп по желанию можно добавить коньяка. Для крема взбиваем сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и сгущённое молоко. При желании в крем можно добавить немного коньяка.
На сервировочную тарелку кладём первый корж, щедро пропитываем сиропом, раскладываем вишню.
Сверху выкладываем примерно 1/3 всего подготовленного крема, даже немного больше.
Кладём следующий корж, его также пропитываем и выкладываем еще треть крема. Выкладываем кольцо.
В оставшийся крем добавляем 1 столовую ложку какао-порошка и размешиваем до однородности. Этим кремом промазываем бока гнёздышка.
Смешиваем маршмеллоу и какао-порошок и аккуратно прогреваем в микроволновой печи, чтобы зефиринки стали мягкими. Размешиваем до получения шоколадной массы, даём подостыть, чтобы она была приятно тёплой, не обжигала руки.
И вот таким образом, вытягивая массу руками оформляем гнездо.
Раскладываем яйца.
Убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался, охладился, и наш торт готов.
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слова и фото автора

[b]источник и пошаговые фото]b]
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 8 раз
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lyplared   обратиться по имени Четверг, 30 Марта 2023 г. 12:11 (ссылка)
"
i-49777 (450x600, 122Kb)
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 30 Марта 2023 г. 21:32 (ссылка)
lyplared,
732888155 (399x485, 136Kb)
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Планета_7   обратиться по имени Пятница, 31 Марта 2023 г. 09:01 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 31 Марта 2023 г. 22:07 (ссылка)
Планета_7,
100079 (699x466, 316Kb)
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