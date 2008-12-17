Цветущие каштаны, словно храмы открытые, сияют вдоль реки. Их красоту задуют ветерки з...

Считается, что слово «хохол» связано с длинным чубом на...

За свою багатовікову історію, Київ обріс безліччю легенд і оповідань...

Здравствуйте, товарищи Кулинары! Однажды в одном комментарии мне написали: "побольше...

https://www.liveinternet.ru/users/maya1556/post498622434/ ******* Председатель Объединенно...