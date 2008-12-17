Жареные куриные сердечки с луком и чесноком получаются очень вкусные, насыщенные, мягкие и сочные. Это блюдо можно подать так, а можно предложить с любым любимым гарниром. Готовятся жареные сердечки просто и их вкус порадует любителей блюд из субпродуктов. Блюдо это бюджетное, но очень вкусное. По желанию, такое блюдо можно приправить другими, любимыми пряностями. Попробуйте приготовить жареные сердечки и вы захотите еще раз повторить этот рецепт.

- куриные сердечки 600 гр.- лук репчатый 3 шт.- чеснок 2 зуб.- соевый соус 1 ст.л.- масло оливковое 1 ст.л.- масло растительное 1 ст.л.- паприка молотая 1 ч.л.- соль по вкусу1. Сердечки обработать, срезать верхушку, убрать сгустки крови. Разрезать сердечки вдоль на две части, не разрезая их до конца. Хорошо промыть сердечки.2. Выложить сердечки в чашку. Добавить в чашку соевый соус3. Добавить в чашку оливковое масло, перемешать и оставить на 20 минут.4. На сковороде разогреть растительное масло. Выложить сердечки и обжарить их на сильном огне, пять минут, помешивая.5. Очищенный лук нарезать мелко и выложить лук на сковороду. Жарить все вместе 10 минут, помешивать.6. Очищенный чеснок мелко нарезать, добавить на сковороду.7. Добавить на сковороду сладкую паприку и соль. Накрыть сковороду крышкой.8. Готовить блюдо 15 минут.слова и фото автора