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Жареные куриные сердечки с луком и чесноком

Воскресенье, 26 Марта 2023 г. 07:26 + в цитатник
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Жареные куриные сердечки с луком и чесноком получаются очень вкусные, насыщенные, мягкие и сочные. Это блюдо можно подать так, а можно предложить с любым любимым гарниром. Готовятся жареные сердечки просто и их вкус порадует любителей блюд из субпродуктов. Блюдо это бюджетное, но очень вкусное. По желанию, такое блюдо можно приправить другими, любимыми пряностями. Попробуйте приготовить жареные сердечки и вы захотите еще раз повторить этот рецепт.

- куриные сердечки 600 гр.
- лук репчатый 3 шт.
- чеснок 2 зуб.
- соевый соус 1 ст.л.
- масло оливковое 1 ст.л.
- масло растительное 1 ст.л.
- паприка молотая 1 ч.л.
- соль по вкусу

1. Сердечки обработать, срезать верхушку, убрать сгустки крови. Разрезать сердечки вдоль на две части, не разрезая их до конца. Хорошо промыть сердечки.
2. Выложить сердечки в чашку. Добавить в чашку соевый соус
3. Добавить в чашку оливковое масло, перемешать и оставить на 20 минут.
4. На сковороде разогреть растительное масло. Выложить сердечки и обжарить их на сильном огне, пять минут, помешивая.
5. Очищенный лук нарезать мелко и выложить лук на сковороду. Жарить все вместе 10 минут, помешивать.
6. Очищенный чеснок мелко нарезать, добавить на сковороду.
7. Добавить на сковороду сладкую паприку и соль. Накрыть сковороду крышкой.
8. Готовить блюдо 15 минут.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  субпродукты


Процитировано 9 раз
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lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 26 Марта 2023 г. 12:35 (ссылка)
Спасибо, ЛИЛЯ! ::
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 27 Марта 2023 г. 07:39 (ссылка)
lyplared,

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