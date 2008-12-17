Лимонный кекс – один из самых популярных рецептов в мире. Да это и не удивительно, у лимонов такой яркий, освежающий аромат. По этому рецепту можно приготовить один большой кекс или 12 маленьких Обязательно приготовьте глазурь, с ней кекс получается не только красивым, но и более вкусным.

для глазури:

мука — 420 гр.сливочное масло, к.т. — 290 гр.сахар — 500 гр.яйца — 4 шт.кефир — 1 стак.лимонный сок — 70 мл.тертая лимонная цедра — 2 ст. л.ванильный экстракт — 1 ст. л.разрыхлитель — 1 ч. л.сода — 0,5 ч. л.соль — 0,5 ч. л.сахарная пудра — 3 стак.сливочный сыр — 4 ст. л.сливочное масло — 2 ст. л.ванильный экстракт — 1 ч. л.молоко — 2 ст. л.1. Заранее достаньте из холодильника сливочное масло и сливочный сыр. Разогрейте духовку до t 175° С.2. Просейте муку с солью, содой и разрыхлителем.3. Взбейте электрическим миксером сливочное масло с сахаром до состояния легкого крема. Добавьте по одному яйца и ванильный экстракт, хорошо взбейте.4. Попеременно добавляйте в масляно-яичную смесь кефир и муку, быстро размешивая тесто. Добавьте лимонный сок и цедру, перемешайте.5. Разложите тесто в маленькие силиконовые формочки (примерно на 7/8 высоты), разровняйте и выпекайте 20 мин. Готовые кексы полностью остудите, а затем аккуратно достаньте из формы.6. Для глазури взбейте электрическим миксером сливочное масло, сливочный сыр и 1 стакан сахарной пудры, затем добавьте ванильный экстракт и еще 1 стакан сахарной пудры, взбейте до однородности. Всыпьте последний стакан сахарной пудры, перемешайте и влейте по 1 ст. л. молока, хорошо перемешивая глазурь.7. Нанесите глазурь на полностью остывшие кексы.слова и фото автора