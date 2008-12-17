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Лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра

Понедельник, 20 Марта 2023 г. 08:03 + в цитатник
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Лимонный кекс – один из самых популярных рецептов в мире. Да это и не удивительно, у лимонов такой яркий, освежающий аромат. По этому рецепту можно приготовить один большой кекс или 12 маленьких Обязательно приготовьте глазурь, с ней кекс получается не только красивым, но и более вкусным.

мука — 420 гр.
сливочное масло, к.т. — 290 гр.
сахар — 500 гр.
яйца — 4 шт.
кефир — 1 стак.
лимонный сок — 70 мл.
тертая лимонная цедра — 2 ст. л.
ванильный экстракт — 1 ст. л.
разрыхлитель — 1 ч. л.
сода — 0,5 ч. л.
соль — 0,5 ч. л.
для глазури:
сахарная пудра — 3 стак.
сливочный сыр — 4 ст. л.
сливочное масло — 2 ст. л.
ванильный экстракт — 1 ч. л.
молоко — 2 ст. л.

1. Заранее достаньте из холодильника сливочное масло и сливочный сыр. Разогрейте духовку до t 175° С.
2. Просейте муку с солью, содой и разрыхлителем.
3. Взбейте электрическим миксером сливочное масло с сахаром до состояния легкого крема. Добавьте по одному яйца и ванильный экстракт, хорошо взбейте.
4. Попеременно добавляйте в масляно-яичную смесь кефир и муку, быстро размешивая тесто. Добавьте лимонный сок и цедру, перемешайте.
5. Разложите тесто в маленькие силиконовые формочки (примерно на 7/8 высоты), разровняйте и выпекайте 20 мин. Готовые кексы полностью остудите, а затем аккуратно достаньте из формы.
6. Для глазури взбейте электрическим миксером сливочное масло, сливочный сыр и 1 стакан сахарной пудры, затем добавьте ванильный экстракт и еще 1 стакан сахарной пудры, взбейте до однородности. Всыпьте последний стакан сахарной пудры, перемешайте и влейте по 1 ст. л. молока, хорошо перемешивая глазурь.
7. Нанесите глазурь на полностью остывшие кексы.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 8 раз
Понравилось: 4 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 21 Марта 2023 г. 09:53 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 21 Марта 2023 г. 17:59 (ссылка)
lyplared,
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