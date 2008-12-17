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Написано: 163546


Рыба в духовке «По-царски»

Четверг, 16 Марта 2023 г. 08:22 + в цитатник
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Рыба получается очень сочной, с богатым вкусовым и ароматным букетом. Рыба для блюда подходит любая, заправлять ее можно любыми специями и любимыми овощами.

— рыба любая, 1 кг.
— сыр любой, 100 – 120 гр.
— майонез, 150 гр.
— помидор, 1 шт.
— лук, 2 шт.
— перец сладкий, 1 шт.
— соль, перец и специи по вашему вкусу

Подготавливаем рыбу, удаляя внутренности, плавники и голову. Если у вас готовое филе, просто режем на кусочки, целые тушки, также режем на порционные куски без костей.
Лук режем тонкими кольцами или полукольцами, заливам майонезом, солим и перчим по вкусу, добавляем ваши специи для рыбы.
Куски рыбы укладываем в контейнер, сверху кладем эту заправку, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 1 час.
Перец режем соломкой, помидоры – кружочками, сыр трем на крупной терке.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем рыбу. Сверху опят раскладываем луково-майонезную заправку и покрываем помидорам, перцем и сыром.
Духовку разогреваем до t 200* С. и запекаем рыбу 30 минут.
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слова и фото автора

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Рубрики:  рыба, морепродукты


Процитировано 10 раз
Понравилось: 11 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Четверг, 16 Марта 2023 г. 14:05 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 16 Марта 2023 г. 22:48 (ссылка)
lyplared,
Без названия (2) (287x176, 10Kb)
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marycj   обратиться по имени Пятница, 17 Марта 2023 г. 15:09 (ссылка)
Спасибо! Очень вкусно!
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 18 Марта 2023 г. 07:43 (ссылка)
marycj,
100079 (699x466, 316Kb)
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