Рыба получается очень сочной, с богатым вкусовым и ароматным букетом. Рыба для блюда подходит любая, заправлять ее можно любыми специями и любимыми овощами.

— рыба любая, 1 кг.— сыр любой, 100 – 120 гр.— майонез, 150 гр.— помидор, 1 шт.— лук, 2 шт.— перец сладкий, 1 шт.— соль, перец и специи по вашему вкусуПодготавливаем рыбу, удаляя внутренности, плавники и голову. Если у вас готовое филе, просто режем на кусочки, целые тушки, также режем на порционные куски без костей.Лук режем тонкими кольцами или полукольцами, заливам майонезом, солим и перчим по вкусу, добавляем ваши специи для рыбы.Куски рыбы укладываем в контейнер, сверху кладем эту заправку, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 1 час.Перец режем соломкой, помидоры – кружочками, сыр трем на крупной терке.Противень застилаем пергаментом и выкладываем рыбу. Сверху опят раскладываем луково-майонезную заправку и покрываем помидорам, перцем и сыром.Духовку разогреваем до t 200* С. и запекаем рыбу 30 минут.слова и фото автора