Обожаю такие необычные закуски, которые удивляют и вкусом, и видом. А еще она готовится очень быстро и легко. У нее отличное сочетание продуктов. Потребуются всего 2 основных продукта (плюс масло, соль и паприка). Закуска получается сочная с приятным сладко-соленым вкусом. Это необычно, но очень интересно и вкусно. Эта закуска точно удивит ваших гостей.

на 14 порций:

14 полосок бекона (сырой)7 колец консервированного ананаса1,5 ст. л. растительного масла1 ч. л. сладкой паприкипо вкусу соль1. Упаковку с беконом открываем и отделяем полоски бекона друг от друга. В упаковке может быть 12-14 полосок (у меня 14 шт.).2. Консервированные кольца ананаса выкладываем на бумажные полотенца и накрываем сверху полотенцами, чтобы максимально ушла жидкость.3. Разрезаем кольца пополам.4. Полоски бекона растягиваем и оборачиваем полукольца ананаса.5. Масло перемешиваем со сладкой паприкой и смазываем с помощью кисти со всех сторон. Можно готовить и без этой смеси. Паприка дает яркий цвет.6. Выкладываем ананас в беконе на горячую сковороду (без масла) партиями по 7 шт. и жарим 3 минуты с одной стороны (огонь чуть выше минимального). Концы полосок бекона должны располагаться снизу.7. Переворачиваем на другую сторону, немного солим и жарим еще 2 минуты. Затем снова переворачиваем и еще немного солим. Выкладываем на тарелку, сковороду протираем бумажными полотенцами и готовим следующую партию.8. Готовую закуску из ананаса и бекона размещаем на тарелке и для красоты посыпаем кубиками ананаса. Обычно такие закуски с беконом для красоты посыпаю зеленью, но здесь она будет лишняя. Сочный сладковатый ананас и жареный солененький бекон — это очень вкусно.слова и фото автора