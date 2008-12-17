Среда, 15 Марта 2023 г. 07:44
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Готовлю из ананаса необычную закуску (она удивляет вкусом, готовится быстро и всего из 2 основных ингредиентов)
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Обожаю такие необычные закуски, которые удивляют и вкусом, и видом. А еще она готовится очень быстро и легко. У нее отличное сочетание продуктов. Потребуются всего 2 основных продукта (плюс масло, соль и паприка). Закуска получается сочная с приятным сладко-соленым вкусом. Это необычно, но очень интересно и вкусно. Эта закуска точно удивит ваших гостей.
на 14 порций:
14 полосок бекона (сырой)
7 колец консервированного ананаса
1,5 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сладкой паприки
по вкусу соль
1. Упаковку с беконом открываем и отделяем полоски бекона друг от друга. В упаковке может быть 12-14 полосок (у меня 14 шт.).
2. Консервированные кольца ананаса выкладываем на бумажные полотенца и накрываем сверху полотенцами, чтобы максимально ушла жидкость.
3. Разрезаем кольца пополам.
4. Полоски бекона растягиваем и оборачиваем полукольца ананаса.
5. Масло перемешиваем со сладкой паприкой и смазываем с помощью кисти со всех сторон. Можно готовить и без этой смеси. Паприка дает яркий цвет.
6. Выкладываем ананас в беконе на горячую сковороду (без масла) партиями по 7 шт. и жарим 3 минуты с одной стороны (огонь чуть выше минимального). Концы полосок бекона должны располагаться снизу.
7. Переворачиваем на другую сторону, немного солим и жарим еще 2 минуты. Затем снова переворачиваем и еще немного солим. Выкладываем на тарелку, сковороду протираем бумажными полотенцами и готовим следующую партию.
8. Готовую закуску из ананаса и бекона размещаем на тарелке и для красоты посыпаем кубиками ананаса. Обычно такие закуски с беконом для красоты посыпаю зеленью, но здесь она будет лишняя. Сочный сладковатый ананас и жареный солененький бекон — это очень вкусно.
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