Четверг, 02 Марта 2023 г. 08:22
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Недавно открыла для себя рецепт яблочного пирога по-новому. Всем домашним такой вариант пришелся по вкусу. Готовится совсем не сложно! И, конечно же, рецептом делюсь с вами!
Метки:
яблоки
яблоки — 5-6 шт.
кука — 130 гр.
крупа манная — 160 гр.
сахар — 200 гр.
молоко — 300 гр.
ванильный сахар — 1 ч. ложка
разрыхлитель — 1,5 ч. ложки
масло сливочное — 50 гр.
корица, сахарная пудра (по желанию и вкусу) — для посыпки
В миске смешиваем все сухие ингредиенты.
Полученную смесь делим на 3 части.
Яблоки очищаем от сердцевины... и трем на крупной тёрке.
Форму выкладываем пергаментной бумагой и смазываем маргарином или маслом.
Высыпаем одну часть сухой смеси на дно формы и распределяем равномерно.
Сверху выкладываем часть яблок.
Тут оговорюсь: кто любит пирог послаще — можно посыпать сверху на яблоки немного сахара. У меня яблоки довольно сладкие, я посыпала только корицей. Для меня в выпечке яблоки должны быть обязательно с корицей!
Чередуем слои.
Далее слой яблок, и опять посыпаем сухой смесью. Молоко необходимо разогреть и растопить в нем сливочное масло.
Верхний слой у нас должен быть из сухой смеси. Сверху аккуратно заливаем молоком. Выпекаем в разогретой духовке минут 50-1 час.
Пирог сверху посыпаем корицей или сахарной пудрой — как вам захочется.
Наливаем ароматный кофе или чай и наслаждаемся!
слова и фото автора
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