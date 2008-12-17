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Создан: 17.12.2008
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Написано: 163107


Яблочный пирог по-новому

Четверг, 02 Марта 2023 г. 08:22 + в цитатник
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Недавно открыла для себя рецепт яблочного пирога по-новому. Всем домашним такой вариант пришелся по вкусу. Готовится совсем не сложно! И, конечно же, рецептом делюсь с вами!

яблоки — 5-6 шт.
кука — 130 гр.
крупа манная — 160 гр.
сахар — 200 гр.
молоко — 300 гр.
ванильный сахар — 1 ч. ложка
разрыхлитель — 1,5 ч. ложки
масло сливочное — 50 гр.
корица, сахарная пудра (по желанию и вкусу) — для посыпки

В миске смешиваем все сухие ингредиенты.
Полученную смесь делим на 3 части.
Яблоки очищаем от сердцевины... и трем на крупной тёрке.
Форму выкладываем пергаментной бумагой и смазываем маргарином или маслом.
Высыпаем одну часть сухой смеси на дно формы и распределяем равномерно.
Сверху выкладываем часть яблок.
Тут оговорюсь: кто любит пирог послаще — можно посыпать сверху на яблоки немного сахара. У меня яблоки довольно сладкие, я посыпала только корицей. Для меня в выпечке яблоки должны быть обязательно с корицей!
Чередуем слои.
Далее слой яблок, и опять посыпаем сухой смесью. Молоко необходимо разогреть и растопить в нем сливочное масло.
Верхний слой у нас должен быть из сухой смеси. Сверху аккуратно заливаем молоком. Выпекаем в разогретой духовке минут 50-1 час.
Пирог сверху посыпаем корицей или сахарной пудрой — как вам захочется.
Наливаем ароматный кофе или чай и наслаждаемся!


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слова и фото автора

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Рубрики:  сладкая выпечка
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Процитировано 11 раз
Понравилось: 6 пользователям
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Galiyaza   обратиться по имени Четверг, 02 Марта 2023 г. 17:04 (ссылка)
Большое спасибо за действительно вкуснющий пирог!

Вот только, наверное, в рецепте допущена описка в наименовании ингредиента?!... Наверное, не "кука", а "мука"...
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душапоёт   обратиться по имени Пятница, 03 Марта 2023 г. 11:27 (ссылка)
что такое кука?
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ЗОля   обратиться по имени Пятница, 03 Марта 2023 г. 19:14 (ссылка)
Это действительно отличный рецепт (но ни в коем случае не заменяйте натертые на терке яблоки на просто порезанные кусочками или слайсами). А "куки" повеселили
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