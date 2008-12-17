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Оригинальный салат «Княжий град»

Вторник, 28 Февраля 2023 г. 08:25 + в цитатник




Шикарный салат на Праздничный стол. Быстро и очень вкусно!

кочан пекинской капусты (берём только зелёную часть)
баночка маринованных грибов (вес грибов примерно 270 гр.)
отварная куриная грудка 250 гр.
сыр 120 гр.
майонез
соль по вкусу
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слова и фото автора

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Рубрики:  салаты


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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Среда, 01 Марта 2023 г. 06:53 (ссылка)
Благодарю!
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