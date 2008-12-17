Пятница, 24 Февраля 2023 г. 08:10
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Салат «Мошенница». Всегда получается очень вкусно: ешь и не можешь остановиться.
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В любой кулинарной книге имеются определенные разделы, которые разделяют салаты по разным категориям. Разделение идет по составу, количеству ингредиентов, способу оформления, степени смешения продуктов.
Подразделять салаты можно по видам изделий, входящих в состав. Имеются мясные салаты, рыбные, овощные, фруктовые, сырные. Все зависит от того, какой компонент главный. Он, как правило, должен давать больше вкуса в блюде.
К тому же, продукты могут быть вареные, жареные или консервированные. Это фактор необходимо учитывать, чтобы понимать, как готовить салат.
Сделаем весьма вкусный и не типичный для праздника салат «Мошенница»
репчатый лук — ½ шт.
соль — по вкусу
яблоко — шт.
майонез — 100 гр.
горчица — ч. л.
консервированная кукуруза — 170 гр.
уксус 6% — ч. л.
яйца куриные — 3 шт.
шампиньоны — 300 гр.
зелень — пучок
Луковицу надо нарезать небольшим квадратиком. Аналогично поступаем с заранее очищенным яблоком без сердцевины. Смешиваем лук и яблоко, выкладываем к смеси горчицу, поливаем уксусом.
Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем и измельчаем на средних зубцах терки.
Солим яблоко и лук, хорошо перемешиваем компоненты. Шампиньоны избавляем от верхнего слоя, нарезаем маленькими дольками.
На небольшом количестве растительного масла обжариваем грибы до испарения влаги и легкого румянца.
Шинкуем довольно мелко зелень, посыпаем жареные шампиньоны.
В кондитерское кольцо диаметром 20 см выкладываем измельченные яйца, смазываем слой майонезом.
Высыпаем на яичный слой кукурузу, обрабатываем майонезной сеточкой. На кукурузный ярус кладем смесь из яблока и лука, предварительно отжатых от уксуса.
Смазываем яблочно-луковый слой майонезом, добавляем на поверхность жареные грибы с зеленью, равномерно распределяем.
Даем салату настояться в холодильнике полчаса.
В результате получается вкусный и сытный салат «Мошенница» из простых ингредиентов.
слова и фото автора
источник и пошаговые фото
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