Записи Друзья Комментарии
Лилёша
Аватар Лилёша

 -Метки

австрийская кухня азербайджанская кухня азиатская кухня американская кухня английская кухня арабская кухня армянская кухня белорусская кухня бельгийская кухня британская кухня венгерская кухня вьетнамская кухня греческая кухня грузинская кухня еврейская кухня египетская кухня израильская куня израильская кухня индийскaя кухня индийская кухня ирландская кухня испанская кухня итальянская кухня кавказская кухня канадская кухня картофель китайская кухня корейская кухня литовская кухня малазийская кухня мароканская кухня марокканская кухня мексиканская кухня молдавская кухня немецкая кухня персидская кухня польская кухня румынская кухня русская кухня словакская кухня словенская кухня средиземноморская кухня тайландская кухня татарская кухня турецкая кухня тыквa тыква узбекская кухня украинская кухня финская кухня французская кухня чешская кухня шведская кухня эстонская кухня яблоки японская кухня

 -Цитатник

Ян Валетов: "Общего прошлого больше нет" ... - (0)

  Если бы эмоции и тексты могли убивать хотя бы в миллион раз менее эф...

Спицы. Японское вязание - (1)

 Книга, раскрывающая все секреты японского вязания! Больше не придется сожалеть о том, ч...

Беру 1 яблоко, 1 яйцо и немного муки. Десерт без духовки за 5 минут - (0)

Яблоки фигурируют в большом разнообразии сказок. Вспомнить хотя бы историю про Белоснежк...

Культуры больше нет. - (0)

  Лию Ахеджакову выгнали из театра, где она работала 50 лет, за поддержку Украины... ...

Без едкой химии! Смешала 3 ингредиента и отбелила ванну от желтизны и ржавчины. - (0)

 -Рубрики

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Шарики Шарики
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Старые кнопки дневника на Li.ruСлучайно нашел, сделано 6 лет назад, кнопки для установки на свой сайт.

 -

Быстрый переход по страницам блога Лилёша:

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лилёша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.12.2008
Записей: 39700
Комментариев: 71330
Написано: 162946


Бабушка научила рецепту деревенского пирога с тыквой, который едят и муж, и дети (родные довольны, делюсь рецептом)

Среда, 15 Февраля 2023 г. 08:05 + в цитатник
(500x375, 99Kb)

Каждый год я обязательно готовлю какой-нибудь пирог из тыквы в духовке, чтобы не только побаловать вкусным, а еще и разнести по дому вкусные ароматы. Итак, встречайте: хрустящее, рассыпчатое тесто с кукурузной мукой и сливочная, кремовая начинка из тыквы, и все это – с деликатными ароматами лимонной цедры и корицы.
Пирог настолько замечательный, что заслуживает отдельного места!

видио

форма 18 см. диаметром
тесто:
100 гр. муки
50 гр. кукурузной муки
100 г ледяного сливочного масла
50 гр. ледяной воды
цедра 0,5 лимона
0,25 ч. л. корицы
щепотка соли
начинка:
500 гр. тыквенного пюре из печеной или отварной тыквы
200 гр. сливок 33%
100 гр. сахара
3 яйца
цедра 0,5 лимона
0,5 ч. л. корицы

Тесто - натрите цедру лимона на мелкой терке. Сразу снимите цедру с целого лимона: половина пойдет в тесто, половина – в начинку.
Смешайте муку, добавьте цедру, корицу, соль.
Натрите ледяное сливочное масло и перетрите смесь руками, чтобы получить массу с вкраплениями масляных хлопьев.
Подливая понемногу ледяную воду, соберите тесто в шар. Распределите по форме, сформировав борта (диаметр 18-22 см в зависимости от желаемой высоты пирога, я пекла в 18 см.).
Уберите форму с тестом в холодильник на 1 час.
Через час уложите на тесто груз и выпекайте в течение 15 минут при t 220° С., после чего груз снимите, а температуру духовки убавьте до t 180° С.
Начинка - смешайте все ингредиенты блендером до однородности. Вылейте начинку в подпеченную основу и выпекайте при t 180° С. в течение 30-35 минут.
Пирог необходимо достать из духовки, когда его серединка еще будет нестабильной, подрагивающей.
Готовый пирог остудите, а затем охладите в холодильнике перед подачей (как чизкейк). Готово!
0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

2627134_3 (666x61, 20Kb)

слова и фото автора

источник
Рубрики:  сладкая выпечка
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 2 пользователям
Нравится

Юрий_Дуданов   обратиться по имени Четверг, 16 Февраля 2023 г. 05:48 (ссылка)
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте