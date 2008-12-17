Среда, 15 Февраля 2023 г. 08:05
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Бабушка научила рецепту деревенского пирога с тыквой, который едят и муж, и дети (родные довольны, делюсь рецептом)
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Каждый год я обязательно готовлю какой-нибудь пирог из тыквы в духовке, чтобы не только побаловать вкусным, а еще и разнести по дому вкусные ароматы. Итак, встречайте: хрустящее, рассыпчатое тесто с кукурузной мукой и сливочная, кремовая начинка из тыквы, и все это – с деликатными ароматами лимонной цедры и корицы.
Метки:
тыква
Пирог настолько замечательный, что заслуживает отдельного места!
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форма 18 см. диаметром
тесто:
100 гр. муки
50 гр. кукурузной муки
100 г ледяного сливочного масла
50 гр. ледяной воды
цедра 0,5 лимона
0,25 ч. л. корицы
щепотка соли
начинка:
500 гр. тыквенного пюре из печеной или отварной тыквы
200 гр. сливок 33%
100 гр. сахара
3 яйца
цедра 0,5 лимона
0,5 ч. л. корицы
Тесто - натрите цедру лимона на мелкой терке. Сразу снимите цедру с целого лимона: половина пойдет в тесто, половина – в начинку.
Смешайте муку, добавьте цедру, корицу, соль.
Натрите ледяное сливочное масло и перетрите смесь руками, чтобы получить массу с вкраплениями масляных хлопьев.
Подливая понемногу ледяную воду, соберите тесто в шар. Распределите по форме, сформировав борта (диаметр 18-22 см в зависимости от желаемой высоты пирога, я пекла в 18 см.).
Уберите форму с тестом в холодильник на 1 час.
Через час уложите на тесто груз и выпекайте в течение 15 минут при t 220° С., после чего груз снимите, а температуру духовки убавьте до t 180° С.
Начинка - смешайте все ингредиенты блендером до однородности. Вылейте начинку в подпеченную основу и выпекайте при t 180° С. в течение 30-35 минут.
Пирог необходимо достать из духовки, когда его серединка еще будет нестабильной, подрагивающей.
Готовый пирог остудите, а затем охладите в холодильнике перед подачей (как чизкейк). Готово!
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