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Закуска из слоеного теста с красной рыбой

Вторник, 07 Февраля 2023 г. 08:02 + в цитатник




Закуска на праздник. Готовлю с любовью.

тесто слоеное дрожжевое — 500 гр.
рыба красная слабосоленая — 200 гр.
сыр творожный — 200 гр.
огурец свежий 200 гр.
укроп — пучок
яйцо — для смазывания
кунжут — для посыпки

Подробности приготовления в видио.
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слова и фото автора

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Рубрики:  закуски


Процитировано 12 раз
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lyplared   обратиться по имени Среда, 08 Февраля 2023 г. 18:55 (ссылка)
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