Закусочный пирог с сырками и луком. Это вкуснейший вариант несладкой выпечки, помню раньше мама пекла такой пирог даже на праздники, так как он пользовался огромным спросом. Еще интересно, то что он в холодном виде становится на вкус просто божественным.

для начинки:

мука- 250-300 гр.сметана -100 гр.соль -1/2 ч.л.сливочное масло – 120 гр.сода – 1/2 ч.л. гашеннаяплавленые сырки – 2 шт.лук -3 шт.яйца -2 шт.перец черный – по вкусусоль -1/3 ч.л.растительное масло -3 ст.л.В миску просеем 250 грамм муки, добавляем сливочное масло только, что из холодильника и превращаем в крошку. Кладем половину ч.л. соли, добавляем 100 грамм сметаны или можно заменить на майонез, соду половину чайной ложки погасим уксусом. Замешиваем тесто, тесто должно получится мягкое, пластичное, если вдруг муки окажется мало, нужно добавить еще, мне еще потребовалась 50 грамм.Убираем тесто в холодильник на 40-60 минут. За это время подготовим начинку.3 большие луковицы нарежем тонкими четверть кольцами. 2 плавленых сырка весом по 100 грамм натрем на крупной терке.На сковороду наливаем растительное масло 3 ст.л. и обжариваем лук на среднем огне до полупрозрачности и мягкости.Кладем лук в миску добавляем сыр и перемешиваем, так лук быстрее остынет и яйца не свернутся. Добавляем соль, черный перец и разбиваем 2 яйца. Все перемешиваем начинка готова.Прошло 40 минут тесто делим на 2 части, где из них большая часть 2/3. Берем большую часть и распределяем на противень руками, делаем бортики.Заливаем начинку, распределяем. Сверху тесто рвем руками и хаотично кладем по всей поверхности пирога.Ставим в разогретую духовку и выпекаем при t 200* С. 30 минут до золотистой корочки.слова и фото автора