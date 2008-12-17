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Закусочный пирог «Необыкновенный»

Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 08:36 + в цитатник




Закусочный пирог с сырками и луком. Это вкуснейший вариант несладкой выпечки, помню раньше мама пекла такой пирог даже на праздники, так как он пользовался огромным спросом. Еще интересно, то что он в холодном виде становится на вкус просто божественным.

мука- 250-300 гр.
сметана -100 гр.
соль -1/2 ч.л.
сливочное масло – 120 гр.
сода – 1/2 ч.л. гашенная
для начинки:
плавленые сырки – 2 шт.
лук -3 шт.
яйца -2 шт.
перец черный – по вкусу
соль -1/3 ч.л.
растительное масло -3 ст.л.


В миску просеем 250 грамм муки, добавляем сливочное масло только, что из холодильника и превращаем в крошку. Кладем половину ч.л. соли, добавляем 100 грамм сметаны или можно заменить на майонез, соду половину чайной ложки погасим уксусом. Замешиваем тесто, тесто должно получится мягкое, пластичное, если вдруг муки окажется мало, нужно добавить еще, мне еще потребовалась 50 грамм.
Убираем тесто в холодильник на 40-60 минут. За это время подготовим начинку.
3 большие луковицы нарежем тонкими четверть кольцами. 2 плавленых сырка весом по 100 грамм натрем на крупной терке.
На сковороду наливаем растительное масло 3 ст.л. и обжариваем лук на среднем огне до полупрозрачности и мягкости.
Кладем лук в миску добавляем сыр и перемешиваем, так лук быстрее остынет и яйца не свернутся. Добавляем соль, черный перец и разбиваем 2 яйца. Все перемешиваем начинка готова.
Прошло 40 минут тесто делим на 2 части, где из них большая часть 2/3. Берем большую часть и распределяем на противень руками, делаем бортики.
Заливаем начинку, распределяем. Сверху тесто рвем руками и хаотично кладем по всей поверхности пирога.
Ставим в разогретую духовку и выпекаем при t 200* С. 30 минут до золотистой корочки.
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слова и фото автора

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Рубрики:  не сладкая выпечка


Процитировано 19 раз
Понравилось: 17 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 14:05 (ссылка)
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Galiyaza   обратиться по имени Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 22:33 (ссылка)
Этот пирог, правда, вкусненький!... особенно со сладким чайком...

Большое спасибо за рецепт!
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Galina__K   обратиться по имени Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 18:09 (ссылка)
Давно готовила, а рецепт потеряла. Спасибо огромное!!!! Вкусный пирог!!!!!
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GalinaAR   обратиться по имени Вторник, 07 Февраля 2023 г. 20:51 (ссылка)
Спасибо!
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