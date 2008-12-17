Записи Друзья Комментарии
Лилёша
Аватар Лилёша

 -Метки

австрийская кухня азербайджанская кухня азиатская кухня американская кухня английскaя куxня английская кухня арабская кухня армянская кухня белорусская кухня бельгийская кухня венгерская кухня греческая кухня грибы грузинская кухня датская кухня еврейская кухня египетская кухня израильская куня израильская кухня индийскaя кухня индийская кухня испанская кухня итальянская кухня кавказская кухня канадская кухня картофель китайская кухня корейская кухня литовская кухня малазийская кухня мароканская кухня марокканская кухня мексиканская кухня молдавская кухня немецкая кухня немецкаякухня норвежская кухня осетинская кухня персидская кухня польская кухня румынская кухня русская кухня словакская кухня словенская кухня средиземноморская кухня тайландская кухня татарская кухня турецкая кухня тыквa тыква узбекская кухня украинская кухня финская кухня французская кухня чешская кухня шведская кухня эстонская кухня яблоки японская кухня

 -Цитатник

Будем здоровы - (0)

Не хотите умереть от тромба? Запишите рецепт этого средства! Травяной сбор из тысячел...

Вкуснее, чем просто котлеты: готовлю "Мафрум" по-еврейски из фарша и картошки - (0)

    Картошка и фарш по-новому! Здесь сразу и котлеты, и гарнир, и вкусный с...

Lady Boutique Series №611 1992 - (0)

Журнал по вязанию из Японии. В каждом выпуске журнала предложены  великолепные совре...

Джемпер оверсайз от Энддотер спицами -разбор узоров от "Вязунчик — вяжем вместе" - (0)

...

"Родина ему все дала", говорите?.. - (0)

    "Родина ему все дала", говорите?   ...

 -Рубрики

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Шарики Шарики
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Старые кнопки дневника на Li.ruСлучайно нашел, сделано 6 лет назад, кнопки для установки на свой сайт.

 -

Быстрый переход по страницам блога Лилёша:

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лилёша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.12.2008
Записей: 39564
Комментариев: 71180
Написано: 162627


Рецепт из куриного филе, покоривший моё сердце

Среда, 01 Февраля 2023 г. 08:34 + в цитатник




Быстро, сочно и очень вкусно!!! Понравится и вам!

куриное филе 800 гр.
луковица 1 шт.
помидоры 1-2 шт.
заливка:
яйцо 4 шт
сметана 5 ст.л.
соль и перец молотый по вкусу
сыр 100 гр.+ 100 гр. для посыпки
форма у меня 32х20 см.

Выпекаем при t 180* С. 30 минут, посыпаем сыром и еще на 10-15 минут в духовку.

Подробности приготовления в видио.0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

2627134_3 (666x61, 20Kb)

слова и фото автора

источник
Рубрики:  птица


Процитировано 16 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится

lyplared   обратиться по имени Среда, 01 Февраля 2023 г. 18:54 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Лилёша   обратиться по имени Четверг, 02 Февраля 2023 г. 11:45 (ссылка)
lyplared,
158944064_752F43F416614D32BF5D496C21A6B76F (551x374, 274Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Olga-56   обратиться по имени Четверг, 02 Февраля 2023 г. 17:06 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте