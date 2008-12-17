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Удивительные домашние чипсы без мороки

Понедельник, 30 Января 2023 г. 08:20 + в цитатник
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Кто не любит вкуснейшие хрустящие картофельные чипсы? А почему бы не сделать их дома самостоятельно, из свежих и натуральных продуктов, ведь это действительно вкусно! Предлагаем интересный рецепт приготовления картофельных чипсов в виде рулетиков, которое удивит всех родных и порадует необычным вкусом.

картофель
кукурузный крахмал
растительное масло
петрушка
соль

Картошку натираем на терке или режем вручную тонкими слайсами. С помощью ножа или овощечистки. Толщина в 1-2 мм. будет оптимальной – круглые дольки должны буквально просвечиваться.



Промываем в холодной воде, чтобы избавиться от излишнего крахмала.



Раскладываем на хлопчатобумажной ткани или бумажных полотенцах, ими же промокаем. Это необходимо для того, чтобы избавиться от лишней влаги. Можно и просто просушить слайсы в течение 30 минут, не допуская того, чтобы они потемнели.



Посыпаем картофельные слайсы порошком кукурузного крахмала, выкладываем еще один слой долек. Посыпаем еще раз. И заворачиваем двойные слои в рулетики. Закрепляем деревянными зубочистками, чтобы держались крепко.



Разогреваем растительное масло в кастрюле, мультиварке или казане и готовим рулетики во фритюре до золотисто-коричневого цвета.



Выкладываем в посуду, остужаем, вытаскиваем зубочистки. Посыпаем свежей или сушеной петрушкой или другой зеленью, солим, подаем к столу с любимым соусом. Можно добавить по вкусу чеснок, сушеные приправы или молотый красный/черный перец.







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слова и фото автора

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Рубрики:  овощи
Метки:  

Процитировано 4 раз
Понравилось: 11 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 30 Января 2023 г. 17:39 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 30 Января 2023 г. 18:04 (ссылка)
lyplared,
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