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Салат «Селедка в шубе»

Суббота, 07 Января 2023 г. 08:26 + в цитатник
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В этом салате не только оформление интересное, но и еще один момент: свекла отсутствует.

сельдь слабосоленая, 450 гр.
яйца вареные, 4 шт.
картофель отварной, 6 шт.
морковь отварная, 7 шт.
масло сливочное размягченное, 100 гр.
вода, треть кружки
желатин, 10 гр.
майонез, 200 гр.

Отвариваем все овощи, остужаем их и очищаем. Желатин заливаем теплой водой и оставляем до полного набухания.
Селедку очищаем от внутренностей и кожуры, отделяем от костей и режем на маленькие кубики. Размягчаем сливочное масло и смешиваем с селедкой.
Яйца очищаем и трем на крупной терке, соединяем с майонезом, достаточно 1 столовой ложки.
Морковь (2 шт.) равняем с двух концов и получаем серединку для рулета. По морковь будем равнять длину рулета, поэтому берите подлиннее.
На рабочей поверхности разлаживаем пищевую пленку, выкладываем ровным слоем селедку, на нее слой яиц с майонезом, немного все уплотняем и ровно посередине, кладем 2 морковки.
Приподнимая оба края пленки, соединяем рулет так, чтобы морковь оказалась в середине. Уплотняем рулет и скручиваем края как конфетку и помещаем рулет на 1 час в холодильник.
Картофель и остальную морковь трем на терке (крупной).
Желатин ставим на водяную баню и нагреваем, перемешивая до тех пор, пока не получим однородную массу. Остужаем немного и смешиваем с майонезом.
Раскладываем пленку, выкладываем слой моркови, которую смазываем желатином с майонезом. Теперь слой картофеля и сверху майонез и выкладываем рулет (предварительно вынув его из пленки).
Пленку плотно заворачиваем, края скручиваем и кладем на 8 часов в холодильник.
Перед подачей на стол, пленку убираем, выкладываем на блюдо, режем на порционные кусочки и посыпаем нарезанным зеленым луком и укропом.
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слова и фото автора

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Рубрики:  салаты


Процитировано 8 раз
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 07 Января 2023 г. 13:16 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 07 Января 2023 г. 13:49 (ссылка)
lyplared,
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