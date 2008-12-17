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Салат «Печень под шубой» с яблоками

Вторник, 03 Января 2023 г. 08:06 + в цитатник
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Предлагаю вашему вниманию очень вкусный и сытный салат «Печень под шубой» с яблоками. Нарядный и невероятно аппетитный вариант для праздничного стола. Если любите печень, салат вам точно понравится!
Не готовить же нам только селедку под шубой, правда? Давайте экспериментировать и создавать новые вкусные рецепты. Сегодняшний салат — это удивительная игра вкуса. Нежная печень и плавленый сыр играют на контрасте с корейской морковью, а вот яблоко добавит пикантности и приятную кислинку.

печень куриная — 150 гр.
яблоко — 60 гр.
морковь по-корейски — 70 гр.
плавленый сыр — 70 гр.
куриные яйца — 1 шт.
майонез — 2–3 ст. л.
соль — по вкусу
перец — по вкусу

Подготовьте ингредиенты. Печень отварите в течение 10 минут, также сварите заранее яйцо — 10 минут.
Натрите печень на крупной терке и выложите первым слоем в салат.
Смажьте слой майонезом, соль и перец добавляйте по вкусу.
Далее вложите нарезанное мелкими кусочками яблоко.
Куриное яйцо очистите и нарежьте кубиками, выложите на яблоки.
Смажьте салат майонезом.
Следующим слоем выложите морковь по-корейски.
Плавленый сыр натрите на мелкой терке и выложите поверх моркови. Пропитайте салат час и подавайте к столу.
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слова и фото автора

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Рубрики:  салаты


Процитировано 14 раз
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 03 Января 2023 г. 15:58 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 03 Января 2023 г. 17:36 (ссылка)
lyplared,
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