Ссылка на рецепт: http://varyarukodelnitsa.ru/blog/43934368579/KURITSA-SLOYAMI.-UDIVI-SOSEDKU...Ёжики с макаронами вместо риса - (0)
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Салат «Печень под шубой» с яблоками
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