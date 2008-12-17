Лёгкий салат со свёклой и ветчиной из индейки украсит и дополнит ваш новогодний стол. Салат до чего нежный, лёгкий и очень вкусный. Просто рекомендую его всем попробовать!
салат:
свекла (крупная или 1 шт. средней величины) — 0,5 шт.
сок лимонный — 1 ст. л.
масло подсолнечное (без запаха) — 1 ст. л.
ветчина (Кампана из 100 % мяса индейки ТМ Индилайт 1 пачка) — 125 гр.
морковь (не варёная) — 1 шт.
горошек зеленый (консервированный без жидкости - 0,5 банки) — 5 ст. л.
лук-шалот (мелкий, любой салатный лук) — 1 шт.
укроп — 1 веточ.
соль — по вкусу
перец черный — по вкусу
заправка:
майонез — 1 ст. л.
йогурт (или сметана) — 2 ст. л.
Чтобы сократить время приготовления салата, свёклу нужно запечь или отварить заранее, можно даже за день приготовления. Так салат можно приготовить и к неожиданным гостям. Готовим все продукты. В салате я буду использовать ветчину из 100 % мяса грудки индейки ТМ Индилайт КАМПАНА. Морковь в салате нужна не варёная.
В салат все ингредиенты будем резать соломкой тонкой. Свёклу нарезаем тонкой соломкой и отправляем в салатник, в котором вы будете подавать салат на праздничный стол. Нужно приготовить сразу лимонный сок или отрезать дольку от лимона.
Сразу же, выложив порезанную свёклу в салатник, поливаем её лимонным соком, перемешиваем и добавляем масло подсолнечное без запаха. Опять всё тщательно перемешиваем. Эта процедура не даст нашему салату окрасится в яркий свекольный цвет, где не различишь ингредиенты.
Очередь ветчины. Её тоже нарезаем тонкой соломкой длиной. Отправляем в салатник.
Морковь я натру корейской тёркой длинной лапшой. Если нет такой тёрки, порежьте тоже тонкой соломкой. Отправляем в салатник.
Лук нарезаем полу-кольцами тонкими. Ложкой-шумовкой достаём горошек из банки, давая жидкости стечь через отверстия в ложке. Укроп очень мелко рубим. Отправляем всё в салатник. Майонез смешиваем с натуральным йогуртом. Можно взять 2 ложки майонеза и 1 ложку йогурта или наоборот. Пробуйте. Йогурт можно заменить сметаной нежирной. Но майонеза немного всё же добавьте. Он сделает заправку вкусней.
Выкладываем заправку для салата прямо перед подачей на стол. Перемешиваем. Солим и перчим по вкусу и желанию.
Подаём.
Это ОЧЕНЬ вкусный салат! Полезный, лёгкий для застолья! Пробуйте! Рекомендую!
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