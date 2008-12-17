Один из моих самых любимых рецептов мяса. Очень нежное, чесночное. Украсит любой праздничный стол. Заходите на огонек!
мясо:
свинина (шейка, карбонат, лопатка, вырезка) — 1 кг.
соль — 1 ч. л.
пиво светлое — 300 мл.
хмели-сунели — 1 ч. л.
масло растительное — 1 ст. л.
сметана (с горкой) — 1 ст. л.
заливка:
вода — 100 мл
чеснок (головка) — 1 шт.
Нарезать мясо кусочками (а-ля гуляш).
Готовить мне помогла моя новая помощница сковорода "Granit ultra". В ней очень равномерный нагрев и готовится все гораздо быстрее. Это очень легко и все получится даже у начинающей хозяйки. Обжаривать в ней мясо очень удобно. На смазанную растительным маслом раскаленную сковородку выложите часть мяса в один слой и обжарьте до аппетитных поджарок с двух сторон. Обжаренное мясо убрать со сковороды и обжарить таким образом остальное мясо.
Пока обжаривается мясо, займемся заливкой. Смешать тертый чеснок со сметаной и залить кипятком. Закрыть плотно крышкой и пусть настаивается.
Обжаренное мясо вернуть на сковородку, перемешать. И залить пивом. Пиво должно прикрыть мясо. Количество пива дано условно. Оно зависит от диаметра Вашей сковороды. У меня ушло 300 мл. Максимальный огонь и выпариваем пиво. Когда жидкости почти не останется, нужно добавить соль, специи и перемешивая готовить до полного испарения жидкости. К моей сковороде ничего не пристает. Если мясо пристает ко дну, подлейте растительного масла. Выправите мясо на соль, перец.
Выливаем в мясо заливку, все перемешиваем, убираем сковородку с огня и накрываем крышкой. Готово.
Подаем с любимым гарниром или без него. Обязательно полейте соусом со дна сковороды. Это очень вкусно.
С чудесной посудой Kukmara готовить легко и приятно, и все получится даже у начинающей хозяюшки.
Приятный бонус сковороды "Granit ultra" - очень легкое мытье.
Готовьте с удовольствием!
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