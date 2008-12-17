С осторожностью пробовала этот рецепт, так как в салате со свёклой предпочитаю сочетание либо только с овощами, либо с рыбой. Неожиданно вкусным оказалось сочетание с индюшачьей печенью. Салат получился лёгким, сочным и в то же время сытным.
печень индюшиная (или три штуки ( вес сырого продукта)) — 250 гр.
свекла (небольшая или половина крупной) — 1 шт.
огурец маринованный (или солёный) — 3 шт.
лук репчатый — 1 шт.
орехи грецкие (половинок) — 4-5 шт.
горчица (с зёрнами) — 1 ст. л.
сметана (или майонез, или йогурт) — 1 ст. л.
масло растительное (для жарки лука)
петрушка (для украшения)
соль (для варки печени)
Индюшачью печень использую ТМ Индилайт, она свежая, вкусная и практически не нуждается в механической обработке. Свёкла у меня уже отварная. Огурцы домашние, маринованные с зёрнами горчицы.
Индюшачью печень нам нужно сварить. Для этого закипятим воду, подсолим по вкусу (я солю 1ч. л. на литр воды) и опустим туда субпродукт. Дождёмся закипания, снимем пену (можно этого не делать) и убавим огонь. Целые куски печени варим 30 мин. Сразу оговорюсь: печенка - субпродукт в хранении капризный, быстро заветривает и твердеет при контакте с воздухом, поэтому до стадии нарезки её нужно держать в бульоне. Кроме того, в салат её следует добавлять тёплую, чтобы она осталась мягкой и сочной.
Пока варится индюшачья печень, займёмся остальными ингредиентами. Почистим и порежем свёклу и замаринуем её в горчице (просто добавим горчицу к порезанной свекле и перемешаем).
Почистим и порежем лук полукольцами, я люблю резать полу луковицу вдоль и спассируем до легкого коричневого цвета. Добавим к свёкле.
Порежем огурец и добавим его к свекле и луку.
Потолчём орехи.
Отварную индюшачью печень порезать по возможности кубиком. И соединить с остальными ингредиентами салата. Печень можно сварить накануне приготовления салата, оставить в бульоне и потом просто подогреть.
Добавить толчёные орехи и сметану.
Перемешать и украсить петрушкой. Перед подачей охладить.
Готовить с продукцией индилайт - одно удовольствие.
Угощайтесь на здоровье!
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