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Создан: 17.12.2008
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Написано: 160971


Практически из ничего. Пеку к чаю огромный пирог: без молока, кефира, масла и яиц

Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 08:10 + в цитатник
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Такие рецепты раньше очень ценились: практически из ничего, можно сделать такие вкусные пироги, что вы больше не будете использовать другие варианты готовки теста.

морс, сок, 600 мл.
сахар, 4 ст.л.
крахмал кукурузный, 4 ст.л.
сок, 400 мл.
масло растительное без запаха, 120 мл.
сода, 1 ч.л.
мука, 500 гр.
уксус или лимонный сок, 2 ч.л.
сахар, 1 стакан

Для крема смешиваем в кастрюле любой сок или морс с сахаром и крахмалом, варим очень густую массу на небольшом огне, постоянно перемешивая.
Для теста сок любой смешиваем с маслом и сахаром, венчиком перемешиваем до полного растворения сахара.
Просеиваем муку и частями вводим с содой в массу. Можно погасить соду уксусом или лимонным соком.
Форму для выпечки с диаметром 24 см. застилаем пергаментом и выливаем тесто.
В середину выкладываем начинку ложкой, аккуратно, чтобы она опускалась вниз, а не растекалась по всему тесту.
Выпекаем при t 180* С. около 40 минут.
Остужаем в форме, начинка в горячем виде будет текущая, поэтому оставляем пирог, пока совсем не остынет.
Тесто на напитках всегда получается ароматным, с вкусом того сока, который вы использовали. Очень вкусно получается с цитрусовыми соками, малиновыми.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 5 раз
Понравилось: 8 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 16:44 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 20:08 (ссылка)
lyplared,

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