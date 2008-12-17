Такие рецепты раньше очень ценились: практически из ничего, можно сделать такие вкусные пироги, что вы больше не будете использовать другие варианты готовки теста.

морс, сок, 600 мл.сахар, 4 ст.л.крахмал кукурузный, 4 ст.л.сок, 400 мл.масло растительное без запаха, 120 мл.сода, 1 ч.л.мука, 500 гр.уксус или лимонный сок, 2 ч.л.сахар, 1 стаканДля крема смешиваем в кастрюле любой сок или морс с сахаром и крахмалом, варим очень густую массу на небольшом огне, постоянно перемешивая.Для теста сок любой смешиваем с маслом и сахаром, венчиком перемешиваем до полного растворения сахара.Просеиваем муку и частями вводим с содой в массу. Можно погасить соду уксусом или лимонным соком.Форму для выпечки с диаметром 24 см. застилаем пергаментом и выливаем тесто.В середину выкладываем начинку ложкой, аккуратно, чтобы она опускалась вниз, а не растекалась по всему тесту.Выпекаем при t 180* С. около 40 минут.Остужаем в форме, начинка в горячем виде будет текущая, поэтому оставляем пирог, пока совсем не остынет.Тесто на напитках всегда получается ароматным, с вкусом того сока, который вы использовали. Очень вкусно получается с цитрусовыми соками, малиновыми.слова и фото автора