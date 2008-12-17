Суббота, 10 Декабря 2022 г. 08:15
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Филе минтая в фольге в духовке
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Запеченное филе минтая - низкокалорийное и очень вкусное блюдо. Отлично подходит для ПП.
Предлагаю вашему вниманию простой рецепт рыбного блюда, которое по достоинству оценят люди, придерживающиеся правильного питания. Филе минтая, запеченное в фольге в духовке, получается не только вкусным, но и низкокалорийным. Готовится оно достаточно быстро. Кроме рыбы, лайма и небольшого набора специй, ничего больше и не нужно.
Подают филе минтая в горячем виде. В качестве гарнира отлично подходит рис или отварной картофель, а также свежие овощи и зелень. Рекомендую попробовать!
филе минтая - 250 гр.
лайм (лимон) - 3-4 ломтика
соль - 1/4 ч.л. (или по вкусу)
приправа для рыбы - 0,5 ч.л.
Чтобы запечь филе минтая в фольге в духовке, подготовьте продукты по списку к рецепту. Вместо лайма можно использовать лимон. Если филе рыбы замороженное - заранее достаньте его из морозильной камеры и оставьте при комнатной температуре на 30-40 минут. За это время лёд полностью оттает.
Филе промойте под холодной проточной водой, после чего высушите бумажным полотенцем. Рыбу щедро натрите специями со всех сторон.
По всей поверхности разложите тонкие ломтики лайма или лимона.
Заверните рыбу в двойной слой фольги, так, чтобы шов был сверху, выложите её на противень или в жаропрочную форму и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при t 180* С. 25 минут.
Вот и всё, запеченное в фольге в духовке филе минтая готово к подаче на стол. Аккуратно освободите его от фольги и переложите на плоскую тарелку. Данное блюдо подаётся в горячем виде, с гарниром или без него.
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