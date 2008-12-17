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Написано: 160999


Салат-закуска «Вдохновение»

Пятница, 09 Декабря 2022 г. 08:11 + в цитатник
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Этот наивкуснейший салат готовится под девизом быстро, просто, красиво и идеально подходит для праздничного меню, ваши гости будут в восторге! Мне так понравилось оформлять салаты в форме шариков, что уже остановится не могу, как говорится, Остапа понесло...

филе куриное — 220 гр.
сыр твердый — 100 гр.
йогурт (густой, греческий) — 100 гр.
Яйцо куриное — 2 шт.
орехи грецкие — 40 гр.
зелень — по вкусу
соль (черный молотый перец по вкусу) — по вкусу

В кастрюлю налейте воду, посолите, желательно добавить лавровый лист и перец горошком, отварите куриное филе до готовности.
Я готовила в качественной кастрюле с толстым дном ТМ Kukmara. Отварите яйца.
Охлажденное филе куриной грудки нарежьте мелкими кусочками.
Сыр натрите на мелкой терке.
Натрите на мелкой терке вареные яйца.
Измельчите зелень, я добавляла зелень петрушки. Все сложите в миску, добавьте густой йогурт, перемешайте. По вкусу добавьте соль, перец.
Грецкие орехи поджарьте на сковороде, измельчите в блендере Сформируй шарики и обваляйте их в грецком орехе.
Выложите салат-закуску на блюдо и подайте к столу.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  салаты
закуски


Процитировано 16 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

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Марина_Ушакова   обратиться по имени Пятница, 09 Декабря 2022 г. 08:57 (ссылка)
Вкусненько
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 09 Декабря 2022 г. 13:25 (ссылка)
Марина_Ушакова,
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lyplared   обратиться по имени Пятница, 09 Декабря 2022 г. 18:33 (ссылка)
Спасибо, Лиля
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 09 Декабря 2022 г. 20:04 (ссылка)
lyplared,
292xpvq (300x300, 130Kb)
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Ipola   обратиться по имени Суббота, 10 Декабря 2022 г. 09:47 (ссылка)
Лилёша, спасибо за рецепт!
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 10 Декабря 2022 г. 10:04 (ссылка)
Ipola,
74917315_POZHaluysta (337x293, 54Kb)
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Планета_7   обратиться по имени Суббота, 10 Декабря 2022 г. 14:52 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 10 Декабря 2022 г. 15:35 (ссылка)
Планета_7,
quote-2019-12-11-1576092580 (521x700, 346Kb)
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