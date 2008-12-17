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Создан: 17.12.2008
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Написано: 160241


Морковный бисквит с апельсиновым кремом

Понедельник, 21 Ноября 2022 г. 08:23 + в цитатник
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С обычной варёной морковкой, апельсиновой цедрой и куркумой можно испечь яркий и влажный морковный бисквит с восхитительным вкусом и ароматом. К такому бисквиту подойдёт апельсиновый курд – заварной крем с апельсиновым соком. Насыщенный апельсиновый вкус, который придает этому небольшому торту цедра и сок, хорошо сочетается со сладкой морковкой по цвету и по вкусу.

на 4 порции:
для морковного бисквита:
морковь 140 гр.
апельсиновая цедра 2 ст.л.
куркума 3 гр.
яйцо 3 шт.
мука пшеничная 125 гр.
сахар 65 гр.
ля апельсинового крема:
апельсин 200 г
сливочное масло 45 гр.
крахмал 15 гр.
сахар 55 гр.
яйцо 1 шт.
для украшения:
горький шоколад 20 гр.

Ингредиенты, которые придадут бисквиту яркий оранжевый цвет: отваренная и натёртая на очень мелкой тёрке морковь, высушенная или свежая апельсиновая цедра и молотая куркума. Ингредиентов приведённых в этом рецепте достаточно для приготовления небольшого торта (размер формы 18 х18 сантиметров).
Готовим тесто для бисквита. Растираем желтки и сахар. Морковь, куркуму, апельсиновую цедру и просеянную пшеничную муку смешиваем с растертыми желтками. Отдельно взбиваем белки до стойких пиков. Аккуратно вмешиваем белки в оранжевое тесто.
Форму смазываем сливочным маслом. Присыпаем молотыми сухарями или пшеничной мукой. Заполняем тестом.
Выпекаем морковный бисквит 30 мин.; t 170* С. Проверяем готовность бамбуковой палочкой.
Делаем апельсиновый крем. Выжимаем сок из свежего апельсина и снимаем с него тонкий слой цедры. Смешиваем цедру и сок с сахаром, доводим до кипения, процеживаем.
Соединяем яйцо, остывший и процеженный сок, разведенный в холодной воде крахмал. Завариваем смесь, помешивая, на небольшом огне или водяной бане. В горячий крем кладём сливочное масло.
Приступаем к приготовлению апельсинового крема.
Cнимаем тонкий слой цедры.
Процеживаем крем сквозь мелкое сито. Остывший крем можно хранить в холодильнике 10 дней.
Обрезаем края бисквита, чтобы раскрыть его яркий цвет. Поливаем верх апельсиновым кремом.
Готовый бисквит украшаем растопленным шоколадом и долькой свежего апельсина.
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слова и фото автора
на 4 порции:
[url=https://prigotovimvkusno.com/2615556876681087718/morkovnyj-biskvit-s-apelsinovym-kremom/]источник и пошаговые фото/url]
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 8 раз
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 21 Ноября 2022 г. 21:22 (ссылка)
!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 22 Ноября 2022 г. 09:13 (ссылка)
lyplared,

спасибо за коментарии я вам рада 1 (340x420, 130Kb)
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