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Минтай на овощной подушке, цена копейки, а вкусно пальчики оближешь

Пятница, 18 Ноября 2022 г. 08:15 + в цитатник
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Сегодня поделюсь с Вами очень интересным рецептом приготовления рыбы. Готовить одно удовольствие! А Ваша семья будет просить добавки снова и снова... Ведь вкусно приготовить минтай легко и просто, а главное полезно.
Многие отказываются от неё, считая "дешевой", а на самом деле учитывая химический состав и полезные свойства этой рыбы, при некоторых заболевания, минтай служит лечебно-профилактическим продуктом. Минтай, как и лосось, тунец, треска служит источником нежирного белка, селена, фосфора и витамина В12. 100 гр. рыбы содержит 400-500 мг. Омега-3. А значит эту рыбу можно смело включать в рацион тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой. А ее цена только порадует нас.

1-1,5 кг. минтая без головы
1-2 средних моркови
1 средняя луковица
соль, перец
2 ст. ложки сметаны, либо сливки
1 ст. ложка масло ГХИ (либо подсолнечное масло)

Рыбу моем, потрошим, срезаем плавники и обрезаем хвосты. Нарезаем на кусочки, добавляем соль и перец с двух сторон.
Натираем на терке морковь, мелко режем лук.
На сковороде растапливаем масло и добавляем морковь и лук, слегка пассируем, но не до готовности.
Как только морковь и лук обжарились до полуготовности разравниваем нашу овощную подушку по дну сковороды и укладываем сверху рыбу в один слой.
Добавляем сливки или сметану (в этот раз брала замороженные сливки, оставались после приготовления десерта).
Обжариваем с одной стороны около 5 минут (время обжарки зависит от размеров кусочков рыбы). По желанию можно добавить зелень. Когда есть дома всегда добавляю (петрушка или укроп). Но и без зелени тоже вкусно получается.
Переворачиваем рыбу и под крышкой тушим еще около 10 минут на медленном огне. Ориентируйтесь на свою плиту, у меня газовая.
Наша рыба готова. Она прекрасна в качестве самостоятельного блюда. Ее можно подать на подушке из овощей, с которыми она готовилась, можно добавить в дополнении гарнир из отварного риса. Вообщем, здесь уже стоит ориентироваться на Ваши предпочтения.
Готовьте с удовольствием!
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слова и фото автора

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Рубрики:  рыба, морепродукты


Процитировано 10 раз
Понравилось: 14 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 19 Ноября 2022 г. 23:35 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 20 Ноября 2022 г. 09:23 (ссылка)
lyplared,

спасибо за коментарии я вам рада 2 (340x420, 127Kb)
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