Сегодня поделюсь с Вами очень интересным рецептом приготовления рыбы. Готовить одно удовольствие! А Ваша семья будет просить добавки снова и снова... Ведь вкусно приготовить минтай легко и просто, а главное полезно.

Многие отказываются от неё, считая "дешевой", а на самом деле учитывая химический состав и полезные свойства этой рыбы, при некоторых заболевания, минтай служит лечебно-профилактическим продуктом. Минтай, как и лосось, тунец, треска служит источником нежирного белка, селена, фосфора и витамина В12. 100 гр. рыбы содержит 400-500 мг. Омега-3. А значит эту рыбу можно смело включать в рацион тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой. А ее цена только порадует нас.

1-1,5 кг. минтая без головы1-2 средних моркови1 средняя луковицасоль, перец2 ст. ложки сметаны, либо сливки1 ст. ложка масло ГХИ (либо подсолнечное масло)Рыбу моем, потрошим, срезаем плавники и обрезаем хвосты. Нарезаем на кусочки, добавляем соль и перец с двух сторон.Натираем на терке морковь, мелко режем лук.На сковороде растапливаем масло и добавляем морковь и лук, слегка пассируем, но не до готовности.Как только морковь и лук обжарились до полуготовности разравниваем нашу овощную подушку по дну сковороды и укладываем сверху рыбу в один слой.Добавляем сливки или сметану (в этот раз брала замороженные сливки, оставались после приготовления десерта).Обжариваем с одной стороны около 5 минут (время обжарки зависит от размеров кусочков рыбы). По желанию можно добавить зелень. Когда есть дома всегда добавляю (петрушка или укроп). Но и без зелени тоже вкусно получается.Переворачиваем рыбу и под крышкой тушим еще около 10 минут на медленном огне. Ориентируйтесь на свою плиту, у меня газовая.Наша рыба готова. Она прекрасна в качестве самостоятельного блюда. Ее можно подать на подушке из овощей, с которыми она готовилась, можно добавить в дополнении гарнир из отварного риса. Вообщем, здесь уже стоит ориентироваться на Ваши предпочтения.Готовьте с удовольствием!слова и фото автора