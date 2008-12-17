Особая точка на пальце, которую используют в военной медицине. Если вам не просто пло...

Стрипсы - необычное приготовление куриного филе Стрипсы - это кусочки куриного филе в пан...

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На днях придумалась такая пятка, немедленно делюсь. Те, кто уже вязал мою любимую пятку -...

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