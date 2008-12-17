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​Куриная грудка с болгарским перцем в сметанном соусе

Вторник, 08 Ноября 2022 г. 08:34 + в цитатник
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Сочная куриная грудка без лишних телодвижений!

филе куриной грудки — 500–600 гр.
болгарский перец (красный) — 0,5 шт.
приправа для курицы (любая) — 0,25 ч. л.
сыр твердый, по желанию — 50 гр.
сливочное масло — 1 ст. л.
соль — по вкусу
для сметанного соуса:
сметана — 200 гр.
чеснок — 3–4 зубчика
сок лимона (по желанию) — 1 ст. л.
соль — по вкусу
свежемолотый перец — по вкусу

1. Филе куриной грудки вымыть в холодной воде и хорошо обсушить бумажными полотенцами. Болгарский перец вымыть, удалить семена и перегородки и нарезать полукольцами или четвертькольцами.

2. В каждом филе сделать 3–4 надреза и натереть приправой для курицы.
3. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить филе в форму.
4. Приготовить сметанный соус:6 чеснок очистить и пропустить через чесноковыжималку. В миску выложить сметану, добавить чеснок, свежемолотый перец, соль и сок лимона (по желанию). Соус хорошо перемешать.
5. В каждый надрез на грудке вложить по полоске болгарского перца. На заметку: вместо перца можно "нафаршировать" грудку ломтиками помидоров. Залить грудки сметанным соусом и, по желанию, посыпать тертым сыром.
6. Запекать около 40 минут в разогретой до t 180 °C духовке.
7. Форму с готовым филе вынуть из духовки, затянуть фольгой и дать постоять 10 минут. На гарнир можно подать свежие овощи, рис, картофельное пюре, макароны и т.д.
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слова и фото автора

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Рубрики:  птица


Процитировано 5 раз
Понравилось: 13 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 08 Ноября 2022 г. 15:28 (ссылка)
!
h-2953 (169x169, 23Kb)
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 08 Ноября 2022 г. 17:56 (ссылка)
lyplared,

спасибо за коментарии я вам рада 2 (340x420, 127Kb)
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Ipola   обратиться по имени Среда, 09 Ноября 2022 г. 09:48 (ссылка)
Лилёша, Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 09 Ноября 2022 г. 09:49 (ссылка)
Ipola,
всегда пожалуйста 1 (400x350, 98Kb)
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