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Написано: 159482


Куриная грудка «Под дичь»

Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 07:43 + в цитатник
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«Федя, а под дичь?!», - думаю мало кто не знает этого фильма, и мы часто за столами шутим, произнося эту изменённую фразу. Конечно же, купить фазана или глухаря - та ещё проблема, но можно легко обойтись и без дичи, приготовив куриную грудку. И да, в моём случае, курица домашняя, росла на свободном выгуле, бегала по деревенским улочкам, почти дичь... Рекомендую.

грудка куриная — 2 шт.
бальзам - состав: вода подготовленная, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс», настой спиртованный растительного сырья и прополиса (душица, зверобой, можжевельник, чабрец, фенхель, солодка, родиола розовая, перец душистый, лапчатка, кориандр, корица, имбирь, дягиль, кора дуба, донник, валериана, мускатный орех, ...) — 2 ст. л.
помидоры черри — по вкусу
лук репчатый — по вкусу
чеснок — 3 зуб.
мята — по вкусу
чабрец — 1 ч. л.
тмин — 1 ч. л.
шишки сосновые (сушёные молодые побеги сосны) — 3 шт.
соль — по вкусу
масло растительное — 1 ст. л.

Грудку посолить, добавить лепестки чеснока, половинки лука и листочки мяты.
Добавить специи, перемешать.
Влить бальзам, оставить на 30 минут до 12 часов ( в холодильнике).
Несколько раз перевернуть.
Перед подачей в сковороде разогреть растительное масло, выложить грудку кожей вниз. Жарить 5 минут, огонь выше среднего.
Перевернуть, добавить овощи с маринадом и черри.
Тушить 5-7 минут.
Подать горячими, с зеленью и овощами.
Полить соусом из сковороды.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  птица
овощи


Процитировано 4 раз
Понравилось: 6 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 17:16 (ссылка)
!
h-92311 (315x315, 41Kb)
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 20:44 (ссылка)
lyplared,
спасибо за коментарии я вам рада 1 (340x420, 130Kb)
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Ipola   обратиться по имени Понедельник, 31 Октября 2022 г. 09:41 (ссылка)
Лилёша, спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 31 Октября 2022 г. 10:29 (ссылка)
Ipola,
0_80635_37e9c854_orig (400x214, 55Kb)
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