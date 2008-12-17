«Федя, а под дичь?!», - думаю мало кто не знает этого фильма, и мы часто за столами шутим, произнося эту изменённую фразу. Конечно же, купить фазана или глухаря - та ещё проблема, но можно легко обойтись и без дичи, приготовив куриную грудку. И да, в моём случае, курица домашняя, росла на свободном выгуле, бегала по деревенским улочкам, почти дичь... Рекомендую.

грудка куриная — 2 шт.бальзам - состав: вода подготовленная, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс», настой спиртованный растительного сырья и прополиса (душица, зверобой, можжевельник, чабрец, фенхель, солодка, родиола розовая, перец душистый, лапчатка, кориандр, корица, имбирь, дягиль, кора дуба, донник, валериана, мускатный орех, ...) — 2 ст. л.помидоры черри — по вкусулук репчатый — по вкусучеснок — 3 зуб.мята — по вкусучабрец — 1 ч. л.тмин — 1 ч. л.шишки сосновые (сушёные молодые побеги сосны) — 3 шт.соль — по вкусумасло растительное — 1 ст. л.Грудку посолить, добавить лепестки чеснока, половинки лука и листочки мяты.Добавить специи, перемешать.Влить бальзам, оставить на 30 минут до 12 часов ( в холодильнике).Несколько раз перевернуть.Перед подачей в сковороде разогреть растительное масло, выложить грудку кожей вниз. Жарить 5 минут, огонь выше среднего.Перевернуть, добавить овощи с маринадом и черри.Тушить 5-7 минут.Подать горячими, с зеленью и овощами.Полить соусом из сковороды.слова и фото автора