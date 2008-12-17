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Рецепт недели: яблочный пирог с творогом и сметаной

Вторник, 18 Октября 2022 г. 08:02 + в цитатник
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Под занавес яблочного сезона предлагаем вам приготовить особый десерт, который покорит всю вашу семью.
Яблоки содержат огромное количество микроэлементов и полезных веществ, улучшают пищеварение и даже способствуют похудению. Их пользу для нашего организма невозможно переоценить. Именно поэтому их так ценят и врачи, и шеф-повара.
Любопытно, что в России существует настоящая «столица яблок». Это уютный купеческий город Мичуринск, расположенный в Тамбовской области. Здесь уже более 100 лет выращивают и собирают различные сорта яблок, выведенные известным биологом и селекционером Иваном Владимировичем Мичуриным. Поэтому вовсе не удивительно, что в Мичуринске о яблоках (и рецептах из них) знают абсолютно все.
Например, в этом году мичуринский ресторан «Shamparen» разработал специальное яблочное меню из 6 позиций, объединивших кухни Латинской Америки и Европы, которое высоко оценили как местные жители, так и гости города. Мы попросили шеф-повара ресторана поделиться авторским рецептом яблочного пирога с творогом и сметаной — яркого фаворита нового меню.

сметана 20% — 125 гр.
сливочное масло 82% — 150 гр.
мука — 220 гр.
разрыхлитель — 5 гр.
для заливки:
яблоки — 550 гр.
сметана 20% — 400 гр.
яйцо С1 — 2 шт.
сахар — 180 гр.
мука — 40 гр.
ванилин — 2 гр.

В миске соединяем сливочное масло комнатной температуры и сметану, хорошо перемешиваем миксером (насадкой венчик) на средней скорости.
Муку соединяем с разрыхлителем и просеваем в миску с маслом и сметаной.
Руками замешиваем тесто. Задача просто соединить все ингредиенты почти до однородности. Сильно вымешивать не надо.
Далее выкладываем получившееся тесто на пищевую пленку, слегка приплющиваем, хорошо заворачиваем и убираем в холодильник примерно на 1 час.
Перед тем как достать тесто из холодильника, делаем заливку и подготовим яблоки. Соединяем все ингредиенты кроме яблок в миске и хорошо перемешиваем венчиком до полного растворения сахара.
Из яблок удаляем сердцевину и очищаем от кожуры. Нарезаем полукольцами толщиной 3 мм. Немного поливаем соком лимона, чтобы яблоки не потемнели.
Теперь подготавливаем форму для выпекания. Количество теста рассчитано на разводную форму с замком диаметром 24 см. Застилаем дно формы пекарской бумагой. И ставим разогреваться духовой шкаф в режиме нагрева верх и низ без конвекции на t 180* С.
Достаем тесто, оно должно немного подзастыть. Придаем ему форму шара и равномерно распределяем его по всей площади формы. Должен остаться небольшой зазор от верхнего борта формы примерно 1-1,5 см.
Далее равномерно выкладываем яблоки в форму и заливаем подготовленную смесь. Немного постучим формой об стол, чтобы заливка хорошо распределилась между яблоками.
Выпекаем 50-60 минут (в зависимости от индивидуальных характеристик духовки). Готовый пирог остужаем и убираем в холодильник на 7 часов для застывания.
Перед подачей к столу присыпаем сахарной пудрой.

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слова и фото автора

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Рубрики:  сладкая выпечка
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Процитировано 2 раз
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skod342   обратиться по имени Вторник, 18 Октября 2022 г. 10:38 (ссылка)
Спасибо, взяла!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 18 Октября 2022 г. 10:58 (ссылка)
skod342,
пожалуйста 14 (307x383, 182Kb)
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 18 Октября 2022 г. 20:25 (ссылка)
Спасибо, ЛИЛЯ!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 18 Октября 2022 г. 20:26 (ссылка)
lyplared,
0_80635_37e9c854_orig (400x214, 55Kb)
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