Под занавес яблочного сезона предлагаем вам приготовить особый десерт, который покорит всю вашу семью.

Яблоки содержат огромное количество микроэлементов и полезных веществ, улучшают пищеварение и даже способствуют похудению. Их пользу для нашего организма невозможно переоценить. Именно поэтому их так ценят и врачи, и шеф-повара.

Любопытно, что в России существует настоящая «столица яблок». Это уютный купеческий город Мичуринск, расположенный в Тамбовской области. Здесь уже более 100 лет выращивают и собирают различные сорта яблок, выведенные известным биологом и селекционером Иваном Владимировичем Мичуриным. Поэтому вовсе не удивительно, что в Мичуринске о яблоках (и рецептах из них) знают абсолютно все.

Например, в этом году мичуринский ресторан «Shamparen» разработал специальное яблочное меню из 6 позиций, объединивших кухни Латинской Америки и Европы, которое высоко оценили как местные жители, так и гости города. Мы попросили шеф-повара ресторана поделиться авторским рецептом яблочного пирога с творогом и сметаной — яркого фаворита нового меню.

для заливки:

сметана 20% — 125 гр.сливочное масло 82% — 150 гр.мука — 220 гр.разрыхлитель — 5 гр.яблоки — 550 гр.сметана 20% — 400 гр.яйцо С1 — 2 шт.сахар — 180 гр.мука — 40 гр.ванилин — 2 гр.В миске соединяем сливочное масло комнатной температуры и сметану, хорошо перемешиваем миксером (насадкой венчик) на средней скорости.Муку соединяем с разрыхлителем и просеваем в миску с маслом и сметаной.Руками замешиваем тесто. Задача просто соединить все ингредиенты почти до однородности. Сильно вымешивать не надо.Далее выкладываем получившееся тесто на пищевую пленку, слегка приплющиваем, хорошо заворачиваем и убираем в холодильник примерно на 1 час.Перед тем как достать тесто из холодильника, делаем заливку и подготовим яблоки. Соединяем все ингредиенты кроме яблок в миске и хорошо перемешиваем венчиком до полного растворения сахара.Из яблок удаляем сердцевину и очищаем от кожуры. Нарезаем полукольцами толщиной 3 мм. Немного поливаем соком лимона, чтобы яблоки не потемнели.Теперь подготавливаем форму для выпекания. Количество теста рассчитано на разводную форму с замком диаметром 24 см. Застилаем дно формы пекарской бумагой. И ставим разогреваться духовой шкаф в режиме нагрева верх и низ без конвекции на t 180* С.Достаем тесто, оно должно немного подзастыть. Придаем ему форму шара и равномерно распределяем его по всей площади формы. Должен остаться небольшой зазор от верхнего борта формы примерно 1-1,5 см.Далее равномерно выкладываем яблоки в форму и заливаем подготовленную смесь. Немного постучим формой об стол, чтобы заливка хорошо распределилась между яблоками.Выпекаем 50-60 минут (в зависимости от индивидуальных характеристик духовки). Готовый пирог остужаем и убираем в холодильник на 7 часов для застывания.Перед подачей к столу присыпаем сахарной пудрой.слова и фото автора