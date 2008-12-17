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Салат «Осенний»

Суббота, 15 Октября 2022 г. 07:24 + в цитатник
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Сытный и пёстрый салат из простых и доступных ингредиентов. Подойдет для домашнего обеда / ужина, пикника или вечеринки с друзьями. Угощайтесь!

колбаса (копчёная) — 100 гр.
горошек зеленый (полбанки) — 110 гр.
морковь (среднего размера) — 1 шт.
огурец маринованный (небольшой) — 2-3 шт.
хлеб (100-110 гр.) — 4 ломт.
укроп (полпучка) — 25 гр.
соль (по вкусу)
майонез (по вкусу)

Хлеб (у меня Бородинский) нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде.
Морковь отварить, остудить и нарезать небольшими кубиками.
Из банки с горошком слить жидкость.
Копчёную колбасу нарезать полосками.
Маринованные огурцы нарезать кубиками.
Укроп мелко порубить.
Всыпать поджаренный хлеб.
Добавить майонез и соль по вкусу. Перемешать.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  салаты


Процитировано 6 раз
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