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Творожная шарлотка с яблоками

Пятница, 29 Июля 2022 г. 08:33 + в цитатник
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Творожная шарлотка - еще один рецепт вкуснейшей домашней выпечки с яблоками, приготовление которой не отнимет у вас много времени. Творожная шарлотка по этому рецепту - мягкая, воздушная, в меру влажная и сладкая, с кусочками ароматных яблок!

мука пшеничная — 220 гр.
разрыхлитель теста — 10 гр.
яйцо куриное — 3 шт.
сахар — 100 гр.
ванильный сахар — 1 пакет
творог (мягкий) — 170 гр.
масло сливочное — 30 гр.
яоль
яблоко — 3 шт.
сок лимонный — 2 ст. л.
корица — 1/2 ч. л.
сахар тростниковый — 3 ч. л.





1. Взбить яйца с солью до пышной массы, постепенно добавляя сахар и ванильный сахар;
2. Добавить растопленное сливочное масло и творог, аккуратно перемешать;
3. Смешать муку с разрыхлителем;
4. В несколько этапов просеять сухие ингредиенты в жидкие, аккуратно перемешивая венчиком;
5. Яблоки нарезать вдоль тонкими пластинками (для украшения) и мелкими кубиками. Пластинки выложить в глубокую миску, полить лимонным соком, добавить тростниковый сахар, корицу, затем перемешать и отложить на несколько минут;
6. Яблочные кубики добавить в тесто, перемешать и выложить в форму диаметром 20-22 см, застеленную пергаментной бумагой, разровнять. Сверху разложить пластинки яблок;
7. Выпекать в заранее разогретой до t 180* С. духовке 40-45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой;
8. Творожная шарлотка с яблоками готова!

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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  сладкая выпечка
Метки:  

Процитировано 13 раз
Понравилось: 7 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Пятница, 29 Июля 2022 г. 10:03 (ссылка)
вкусненько. Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 29 Июля 2022 г. 11:19 (ссылка)
lyplared,

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