Не бог весть что, не свет очей. Молоденькая. Пирсинг да наколки. Офелия не прыгала в руче...

Все этапы истории государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно...

Сегодня – День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской Государ...

…Скажите, дорогие россияне — обращаюсь ...

Зеленский получил премию имени Черчилля за "невероятное мужество" ...